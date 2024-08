Lula faz homenagem para Eduardo Campos, que morreu há 10 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu um texto para lamentar os 10 anos da morte de Eduardo Campos, que faleceu em um acidente de avião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma homenagem para o político Eduardo Campos, que morreu há 10 anos. Na época, Campos era candidato à presidência nas Eleições e morreu durante a queda de uma avião no litoral de São Paulo.

Para relembrar a data, Lula falou sobre a sua relação com Eduardo no cenário político. "Minha relação com Eduardo Campos ia muito além da política. Eu o conheci ainda jovem, por intermédio do avô Miguel Arraes, e tive a oportunidade de conviver com sua mãe, sua mulher e seus filhos. Eduardo fazia política sem ódio. Herdou do avô o gosto pela negociação, a sensibilidade social e a habilidade para unir as pessoas. Nossa parceria no meu segundo mandato foi a das mais fortes que já tive com um governador, e levou desenvolvimento para Pernambuco. Mais do que uma respeitada liderança pernambucana e nordestina, se tornou uma referência nacional”, afirmou.

Por fim, ele comentou sobre a triste morte do amigo. "Infelizmente, ele nos deixou muito cedo, privando o Brasil de um de seus homens públicos mais preparados, uma pessoa que eu via como um futuro presidente da República. Nos dez anos de sua morte, o legado de Eduardo Campos continua vivo, em especial nos seus filhos, que com ele aprenderam desde pequenos a importância da política”, contou.

A morte de Eduardo Campos

No dia 13 de agosto de 2014, o político Eduardo Campos morreu em um acidente de avião. A aeronave na qual ele estava com outros seis tripulantes caiu em Santos, no litoral de São Paulo, em um terreno baldio e atingiu imóveis ao redor, deixando pessoas feridas.

A causa do acidente nunca foi definida. As autoridades tinham hipóteses, mas nenhuma foi confirmada. Com isso, o processo de investigação foi arquivado.

Quem era Eduardo Campos?

Eduardo Campos morreu aos 49 anos de idade. Ele era natural de Recife, Pernambuco, e deu seus primeiros passos na política ao lado do avô, Miguel Arraes, nos anos 1980. Em sua carreira, ele foi deputado estadual, secretário de governo, ministro da Ciência e Tecnologia e governador.