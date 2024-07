Lucas Souza revela bastidores de programa e dá spoiler: 'Assuntos quentes'

Se preparando para a estreia de programa, Lucas Souza revelou detalhes da atração que comandará ao lado de Alicia X no Youtube

Lucas Souza está mais do que pronto para dar o primeiro pontapé para a carreira de apresentador. Focado no ofício em frente às câmeras, o influenciador agora tem se preparado para a estreia do programa "Troca Troca", que irá comandar ao lado de Alicia X, no Youtube.

“Esse projeto será uma oportunidade incrível para discutirmos temas essenciais de forma leve e divertida. Mal posso esperar para começar esse novo projeto ao lado da Alicia, minha parceira um tanto inusitada, tivemos vários conflitos dentro do reality e aqui fora é uma das participantes que mais tenho contato", disse ele à CARAS Brasil.

Com estreia prevista para o dia 14 de agosto, a atração será exibida semanalmente e destaca-se pela parceria inusitada entre os influenciadores, que eram antigos rivais no reality show "A Fazenda 15", da Record TV. Além disso, o programa promete revolucionar a discussão sobre relacionamentos, como monogamia, casamento, família e sexo.

Cada episódio contará com convidados especiais, incluindo artistas renomados e especialistas. “Sempre gostei de me comunicar e compartilhar minhas experiências. Logo após a minha saída de A Fazenda, tive a oportunidade de apresentar o “QG do Lucas”, que era um programa mais voltado para reality, pude entrevistar vários nomes legais".

"Agora, no Troca Troca, vamos falar sobre assuntos mais quentes e importantes, cada programa terá um tema específico e sempre um especialista para falar sobre o ponto de vista profissional. Gravamos o programa piloto na semana passada e essa semana vamos gravar todos os episódios. Tenho certeza que o público vai curtir”, afirmou Lucas.

Estudando bastante e disposto a construir uma nova imagem desde que saiu de A Fazenda, Lucas conta que tem se dedicado para um dia ver seu esforço sendo reconhecido. “Estou bastante focado em construir meu nome artisticamente. Estou fazendo curso de atuação e dança e me dedicando ao meu projeto independente. É uma área muito nova para mim, pois eu vim de uma carreira totalmente diferente. Ainda estou aprendendo, mas é algo que quero seguir e ser reconhecido por isso”, afirma.