Lucas Souza rebate ataques após vídeo dançando: 'Não vou mudar'

Ex-'A Fazenda 15', Lucas Souza fez um desabafo a respeito de comentários maldosos em um vídeo onde aparece dançando

Ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, Lucas Souza fez um sincero desabafo em suas redes sociais ao ser alvo novamente de ataques homofóbicos. O influenciador digital passou a receber comentários maldosos após publicar um vídeo onde aparece dançando.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, Lucas fez questão de mostrar o quanto ficou chateado com a situação. Em um vídeo, ele ressaltou que sempre gostou de dançar e que não irá mudar seu jeito para agradar ninguém.

"Eu postei um reels e fui dar uma olhada nos comentários e estavam falando assim: ‘nossa, o Lucas não era assim!’, 'nossa o Lucas antes de A Fazenda não ficava dançando dessa maneira’, ‘ah, ele tá se soltando, se libertando’. Gente, acho que as pessoas que estão comentando isso não me conhecem", iniciou o influenciador.

"Porque quem me via antes de A Fazenda [sabe que] eu já dançava, eu adoro dançar. Só que eu era muito desengonçado, e agora eu estou procurando aprender realmente. E outra coisa, na Fazenda, para quem assistia as festas, sabe que eu dançava do começo ao fim e dançava da maneira que eu acho bom, que eu gosto de dançar", continuou Lucas Souza.

O famoso, então, seguiu rebatendo e explicou que continuará fazendo o que gosta. "E se as pessoas se incomodam com esse jeito de dançar, o problema é delas, não meu. Eu não vou mudar", finalizou. Na legenda da postagem, Lucas pediu para que o público tivesse mais respeito e empatia com o próximo.

"Recebi algumas críticas por dançar. Sempre dancei, mas agora estou buscando aprimorar minha coordenação e técnica. Cada um tem sua forma de expressar felicidade, e está tudo bem. Vamos julgar menos e respeitar mais. Empatia faz a diferença", escreveu ele, por fim.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o ex-A Fazenda desabafa a respeito de ataques homofóbicos. No dia 17 de maio, celebrado o Dia Internacional de Luta Contra a LGBTfobia, ele compartilhou suas experiências e reflexões sobre a luta contra a repressão.

Lucas Souza abre o jogo sobre sexualidade

Em abril deste ano, Lucas Souza falou publicamente pela primeira vez a respeito de sua sexualidade. Através de uma carta aberta publicada nos Stories do Instagram, o ex-marido de Jojo Todynho afirmou ser "uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual".

"Então, vamos lá pessoal! Primeiramente, quero explicar para vocês o porquê estou tomando essa decisão! A minha vida toda foi sempre pautada pela CORAGEM. As necessidades e dificuldades pelas quais eu já passei na vida, fizeram com que desde cedo eu tivesse muita coragem. Coragem para assumir o papel de homem dentro de casa, coragem para enfrentar a pobreza e dividir os estudos com trabalho desde cedo, sacrificando assim minha infância e adolescência. Coragem para enfrentar um ambiente cheio de regras e responsabilidades como é o Exército", começou ele.

Em seguida, Lucas falou sobre os comentários que sempre recebeu relacionados a sua sexualidade. "Também tive coragem de deixar minha vida exposta através da internet, e ainda lidar com comentários relacionados a minha sexualidade. Para mim, isso foi um problema por muito tempo. A questão é que esse assunto se tornou um problema por estar muito mal resolvido dentro de mim, e meu processo de AUTOACEITAÇÃO e descoberta foi acontecendo junto com toda a exposição da minha vida"; confira o relato na íntegra!