Lucas Souza abre o jogo sobre ter namoro com homem

Em conversa com Gui Taschetti no Instagram, Lucas Souza comentou sobre o seu relacionamento breve com Jaquelline Grohalski.

“Foi um relacionamento muito saudável, muito respeitoso. Eu estava em um momento em que não estava me sentindo muito bem com algumas situações, e aí a gente terminou. Depois, resolvi essas questões que eu precisava resolver, tornei público a bissexualidade, fiz uma carta aberta. Só que, depois disso, a gente perdeu um pouco do contato, sabe? A gente não chegou a ter uma vida de casal, de ficar em casa, se curtindo. Foi tudo muito rápido. Independente de tudo que aconteceu recentemente, não vou falar mal”, disse ele.

Lucas também afirmou que não pretende ter um relacionamento agora, mas que não veria problemas em assumir o namoro com um homem. "Não descarto a possibilidade, não, é super possível. Mas, no momento, não quero relacionamento. Estou focado na minha vida profissional", afirmou.

Fim do namoro

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Jaquelline relembrou o fim do namoro com Lucas Souza. Os dois encerraram a relação poucos meses após o início da relação no reality show rural da Record TV. Agora, ela contou sobre o clima do término.

Em entrevista ao colunista Gabriel Perline, da Contigo!, ela contou que ficou chateada na época da separação. "A gente terminou bem, só que temos turbulências. Quis me afastar dele por atitudes dele mesmo, que eu fiquei muito magoada na época. Depois teve outras coisas que ele falou da minha família para outras pessoas. Eu fiquei muito chateada, então não é por conta de mim, mas por conta da minha família. Eu acho que não tinha necessidade dele falar: ‘O mais difícil é aguentar a sua família’. Então foi muito chato, porque eu ouvi de pessoas que eram muito próximas a ele, como também ouvi da boca dele", afirmou ela.

Então, Jaquelline desabafou: "Muita gente perguntou: ‘Por que você parou de seguir o Lucas? Se você defendeu ele’. Foi mais por conta disso, por conta de erros dele mesmo, por áudios dele mesmo, por falas dele mesmo. Não foram outras pessoas, foi ele mesmo. Quando as outras pessoas trouxeram para mim o que eu ouvi e o que eu li, eu fiquei chocada com a atitude dele. Eu não esperava. A pessoa que eu me apaixonei realmente ficou lá em A Fazenda e era a pessoa que eu queria para a minha vida aqui fora, mas depois eu vi que não existia".