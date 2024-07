Lucas Buda se explica após rumores de ter dado 'calote'

O ex-BBB Lucas Buda explicou a verdadeira história após rumores afirmarem que ele saiu de um estabelecimento sem pagar pelos serviços

O ex-BBB Lucas Buda assumiu que visitou uma boate de entretenimento adulto em Manaus, mas que saiu sem pagar. Tudo começou quando uma página de fofoca local recebeu a informação de uma internauta.

Antes que seu nome fosse envolvido, o capoeirista recebeu se antecipar e deixou um comentário na publicação assumindo o erro. "Eu fui no Rêmulos e saí sem pagar, galera. Errei, fui moleque”, escreveu ele na publicação.

Porém, tudo não passou de uma brincadeira. Em entrevista para o Portal Leo Dias, Lucas explicou a verdadeira história e contou que nunca visitou o local. “Eu nem fui no Rêmulos na verdade, foi só uma brincadeira. Em uma caixinha que eu abri [nos stories do Instagram], a população de Manaus pediu para eu ir lá, muita gente comentou do Rêmulos. Então eu comecei a brincar com isso durante a semana falando ‘olha eu vou, viu?’ e aí um dia eu passei na porta, tirei uma foto, mas eu nem cheguei a entrar, foi tudo brincadeira, não teve nada não, nem acessei os serviços”, explicou o capoeirista.

Traição

Meses após o divórcio de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, Camila Moura relembrou como descobriu a primeira traição do capoeirista. A influenciadora falou sobre o assunto durante uma entrevista reveladora a Zilu Godoi no podcast Café com Respostas.

“Investiguei, peguei mensagem, o clássico. Peguei mensagem, investiguei, descobri quem era, uns dias segui para ver o que acontecia”, disse ela, conforme informou o portal Leo Dias. E Zilu questinou: “Você chegou a ver ele com a outra?”. Camila disse: “Não, não cheguei a ver, mas as mensagens eram inquestionáveis. Eles gostavam de comentar sobre o que eles faziam”.

Zilu aproveitou o momento e contou que passou pela mesma situação. “Eu passei por isso, eu vivi isso também. Eu não confrontei porque eu não quis. Eu acho que eu não suportaria. Quando eu descobri, eu tinha 25 anos de casada, três filhos, uma família que eu achava que era perfeita, conto de fadas, aquela coisa da que o pessoal fala, família margarina, era minha, e eu não quis. Acho que eu não suportaria", disse.