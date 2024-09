Luana Piovani passa perrengue e discute com seguranças em aeroporto

Luana Piovani relatou nas redes sociais um perrengue que passou no aeroporto e contou que precisou discutir com os seguranças do local

Em suas redes sociais, Luana Piovani sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 12, a apresentadora revelou que ficou bastante irritada ao ver pessoas furando fila no aeroporto.

“Cheguei hoje no aeroporto, nunca vi tanto gringo na minha vida, juro por Deus, e olha que estou aqui há cinco anos e viajo o tempo todo. A quantidade de gringo que tinha hoje lá no aeroporto era uma coisa estrondorosa. Estavam furando a fila na hora de passar para a saída e claro que ninguém falou nada. Eu já falei: ‘Hi guys, tem fila aqui! Pessoal! Pessoal!'", disse ela em seu Instagram Stories.

A famosa contou que tentou falar com os seguranças do local. “Tem uma parte da fila que está aberta, então as pessoas estão entrando. Você acredita que o policial olhou para mim e fez assim: ‘Não é o nosso problema!’. Falei: ‘Gente, mas o senhor não está aqui trabalhando? O senhor não trabalha com segurança? Se não é problema do senhor é de quem? Da gente? Das pessoas chegando cansadas com as outras furando a fila? Isso vai gerar algum tipo de conflito'".

A atriz ainda debochou cantando a famosa música Parabéns Pra Você. "Para você que faz a sua função e não faz a sua função, para você que não é eficiente, para você que não sabe fazer aquilo que você diz fazer. Seja em qualquer segmento de profissão, mas especialmente hoje vai para esses dois seguranças, policias, agentes de aeroporto… o que quer que seja. Absolutamente incompetentes, não sei o que estavam fazendo ali. Nem enfeitar estavam enfeitando, tinham uma cara péssima", concluiu.

Problema de saúde

A atriz Luana Piovani usou os stories do Instagram para contar que foi diagnosticada com desgaste no quadril após fazer uma ressonância magnética. Ela procurou ajuda médica devido a desconfortos que começaram no joelho e se espalharam para o quadril.

"Eu estou com desgaste no meu quadril. O que significa que eu não vou poder fazer mais o meu foguetinho. Eu imaginei que fosse algum problema, porque como é o mesmo movimento que você faz assim, e você dá aquela giradinha, eu comecei a sentir aqui. Aí, meu bem, nada como 48 anos, né? Apesar dessa estampa e desse espírito jovem maravilhoso", relatou.

"Corpinho está gasto, daí o que significa? Que eu não posso mais correr, joelho, não posso mais caminhar, porque faz pressão e impacto no joelho e agora no quadril. Não posso mais fazer elíptico, eu posso fazer natação, e eu não sou dessas de fazer natação em um país frio. Ah, e a piscina é aquecida, gente, aquecida para mim é a água que cai do meu chuveiro no meu banheiro quando eu tomo banho. Fora que até você ficar pelado, até você entrar, até você sair, você já morreu de frio", continou.