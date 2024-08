Lily Allen se manifesta após polêmica por devolver cachorro adotado

Após enfrentar uma onda de críticas depois de ter revelado que devolveu um cachorro resgatado, a cantora Lily Allen usou seu perfil no X, antigo Twitter, para se pronunciar neste domingo, 25. O pet chamado Mary foi adotado pela artista e seu marido, o ator David Harbour, em 2021.

Segundo ela, a imprensa tratou o assunto com uma narrativa "criada para causar indignação pública". "Recebi algumas mensagens realmente abomináveis, incluindo ameaças de morte", lamentou ela, que mencionou que os comentários ofensivos inundaram seus perfis nas redes sociais.

"Estou bem, mas foram alguns dias muito difíceis que impactaram a mim e a minha família", escreveu Allen. A cantora ainda revelou que Mary desenvolveu ansiedade de separação e não podia ficar sozinha por mais de 10 minutos, que começava a apresentar comportamento destrutivo.

"Ela fazia 3 caminhadas longas por dias, com a família e um passeador. Trabalhamos com o abrigo do qual a resgatamos, que nos encaminharam para um especialista em comportamento, e depois de muitos meses e dedicação, todos concordaram que a minha casa não era a mais adequada para Mary", detalhou.

A artista explicou ainda que o animal está morando com uma pessoa conhecida. "Não conseguimos atender às necessidades de Mary, e sua felicidade e bem estar foram fundamentais para tomarmos a decisão, por mais difícil que fosse".

