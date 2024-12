Léo Santana quando ele e Lore Improta pretendem aumentar a família

Léo Santana revelou que ele e a esposa Lore Improta têm planos de aumentar a família muito em breve. Eles já são pais de Liz, de três anos

Recentemente, Léo Santana participou do programa Conversa Com Bial, do GNT, e relembrou um dos momentos mais difíceis da sua vida: a morte do pai Lourival, em novembro de 2020. A triste situação coincidiu com a descoberta de que Lore Improta estava à espera da primeira filha do casal, Liz, atualmente com três anos.

"Foi muito difícil para mim, porque nessa fase aí, eu tinha acabado deperder meu pai, que Deus o tenha! Com um infarto fulminante. Vivi todo o trâmite que eu nunca tinha vivido, de ir lá e tentar ressuscitá-lo. Quando vi meu pai fui direto para chão dizendo: rapaz, sou eu, pai, acorda! Seu filho, rapaz. Bora, pai, está todo mundo esperando aqui. Tentava massagear o peito dele e falava: painho, sou eu! Falava no ouvido mesmo", relembrou o cantor, sem conseguir conter o choro.

Para quebrar o clima, Pedro Bial afirmou que caso o casal tenha um menino poderia se chamar Lourival, como forma de homenagear o pai do cantor. "Quando Liz estava na barriga e achamos que fosse um menino, pensamos em Lorenzo, mas agora já me deu uma ideia, podemos colocar Lorenzo Lourival", brincou Léo.

O apresentador ainda afirmou que Léo deve retornar ao programa para comemorar a chegada do segundo filho e o artista revelou que isso pode estar mais perto do que se imagina.

"Acho que após o carnaval deve estar aí. Outro dia a gente perguntou se Liz queria um irmãozinho ou uma irmãzinha e ela disse que queria um irmãozinho e uma irmãzinha. Mandei falar com a mãe dela", brincou Léo.

Festa luxuosa

Léo Santanausou as redes sociais para compartilhar algumas fotos da festa luxuosa de aniversário de sua mãe, Marinalva Santana, que completou 70 anos.

Para o evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, o cantor surgiu usando um look todo preto, enquanto a aniversariante usou um vestido vermelho. A mulher do artista, Lore Improta, também apostou em um look elegante: um vestido longo rosa, com uma flor de enfeite. A filha do casal, Liz, de três anos, esbanjou fofura com um vestido branco.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, Léo Santana escreveu uma mensagem especial para dona Marinalva. "Ontem foi aniversário do meu alicerce, Dona Marinalva. Que festa linda, do jeito que mainha merece…", afirmou o cantor.

"70 anos de muita batalha, muita correria, mas muitos sorrisos e muitas conquistas também. Sou tão grato pela tua vida, mãe… e tão honrado em ser teu filho! Gratidão a todos os amigos e familiares que estiveram presentes. Foi lindo demais, family!", acrescentou.

