Lea Michele relembra abortos espontâneos e dificuldade para engravidar

Lea Michele, atriz famosa por sua personagem na série Glee, relembrou abortos espontâneos e abriu o jogo sobre sua dificuldade para engravidar

Lea Michele, famosa por interpretar a protagonista Rachel na série Glee, abriu o jogo sobre ter dificuldade para engravidar. A atriz participou do podcast BDA Baby e contou que quando decidiu ter o segundo filho com o marido Zandy Reich, foi mais difícil do que eles esperavam.

A famosa revelou que decidiu buscar ajuda profissional após sofrer algumas perdas. “Eu nunca tinha tido um aborto espontâneo antes. No primeiro, eu pensei, ‘Isso foi estranho’. Quando aconteceu de novo imediatamente, eu pensei, ‘Espere um segundo. Algo está errado’", disse a artista de 37 anos.

Ela ainda contou que após o segundo aborto, eles decidiram dar uma pausa nas tentativas. Porém, enquanto atuava no musical Funny Girl, na Broadway, eles enfrentaram mais um aborto espontâneo. Sendo assim, Lea decidiu procurar um médico e recebeu o diagnóstico de endometriose.

Após a cirurgia e vários medicamentos, Lea e Zandy finalmente conseguiram uma gestação bem sucedida e logo estarão com o baby nos braços. O casal já tem Ever, de três anos.

Recentemente, Lea Michele, a nossa eterna Rachel Berry de Glee, surpreendeu os seus mais de oito milhões de seguidores no Instagram ao anunciar que está grávida pela segunda vez. A atriz compartilhou a notícia exibindo sua barriguinha em um clique.

"Mamãe, papai e Ever estão muito felizes", escreveu a estrela na legenda da publicação. O bebê é fruto do relacionamento da estrela com o empresário Zandy Reich, com quem Lea já divide Ever, de três anos de idade.

Nos comentários, Lea recebeu diversos comentários de seus fãs que ficaram empolgados com a novidade: “Agora vai ser uma pequena Rachel Berry”, brincou uma seguidora se referindo ao papel icônico da atriz, “Eles não são os únicos que estão muito felizes”, disse outra animada com a notícia, “Muito animada por essa linda família”, escreveu a atriz Ashley Tisdale.