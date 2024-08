Larissa Manoela embarca para Olimpíadas de Paris e revela missão especial

Larissa Manoela revelou em suas redes sociais ser a nova madrinha do Time Brasil, sendo responsável por gravar diversos conteúdos

Na noite desta segunda-feira, 05, Larissa Manoela embarcou em um avião para viajar diretamente aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A artista apareceu nos Stories do Instagram, já sentada dentro da aeronave, e celebrou o momento, revelando ser sua primeira "experiência olímpica".

"Finalmente chegou a hora, gente. Não tô nem acreditando ainda, acho que a ficha vai caindo aos poucos, e eu tô muito empolgada. Embarcada, rumo a Paris, em algumas horas tô lá pertinho dos nossos atletas", começou.

Então, disse que está viajando como madrinha do Time Brasil (COB), a marca oficial dos atletas brasileiros, e será responsável por produzir diversos conteúdos diferentes. "Minha primeira experiência em Jogos Olímpicos, e como madrinha do Time Brasil, sério, que honra. Tô muito, muito feliz, muito empolgada, estava contando os dias para esse momento chegar", avisou.

"Cada momento que a gente ouve alguém conversando é sobre as Olimpíadas, só se fala disso: do quando nossos atletas estão nos dando orgulho. E fica aqui minha missão como madrinha, de compartilhar tudo que eu vou viver de experiência lá. Óbvio que eu me comprometo a postar o máximo de coisas possíveis para vocês. Vamos que vamos, bora Brasil", finalizou.

Além disso, postou alguns registros no feed em que posava no aeroporto junto com as malas, exibindo seu look bem brasileiro. "Dindinha manda avisar que: a próxima parada é Paris. Indo viver esse sonho ao lado dos nossos atletas. Jogos Olímpicos 2024. Que honra", escreveu na publicação.

