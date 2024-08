Larissa Manoela curte dia de praia com o marido André Luiz Frambach

Larissa Manoela aproveitou uma folguinha do trabalho e curtiu um dia de muita diversão na praia ao lado do marido André Luiz Frambach

Nesta sexta-feira, 23, Larissa Manoela aproveitou uma folguinha do trabalho e o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma praia.

Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou diversas fotos em que aparece fazendo pose na areia e também posou coladinha com o marido André Luiz Frambach. Para a ocasião, a famosa optou por um biquíni tomara-que-caia na cor marrom e óculo escuros.

"Um tchibum no errejota", brincou ela na legenda. Larissa acabou de estrear a nova temporada da série De Volta Aos 15, da Netflix, em que interpreta Filipa. Já André Luiz interpreta Elias em No Rancho Fundo, novela exibida pela Rede Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Arrependimento?

A atriz Larissa Manoela surpreendeu ao comentar sobre a sua decisão de falar publicamente sobre o desentendimento com os pais em 2023. Na época, eles cortaram os laços quando a artista quis tomar as rédeas de sua carreira e sua vida financeira. Agora, ela contou que não tem arrependimentos sobre as decisões que tomou no passado.

"Tudo acontece porque tem que acontecer. Não se deve olhar para trás e sentir que se arrependeu. O passado já foi, vive-se o presente e o futuro, e os caminhos para percorrer. A vida é uma só, e só temos o agora para se se entregar de corpo alma. Gosto de sair da minha zona de conforto e tenho muitos objetivos a atingir", afirmou ela em entrevista ao site Gshow.

Então, Larissa refletiu sobre como é cuidar da própria carreira. "Isso foi algo que sempre almejei, que queria ter na vida. E gerir a própria carreira é desafiador, difícil demais. Às vezes, não tenho certeza das escolhas. Preciso pensar nos caminhos, nas mudanças de rota, de planejamento, não é fácil estar nesse 'por trás das câmeras'. Mas sempre busco a minha melhor versão", afirmou.