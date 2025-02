Kiara Felippe, de Beleza Fatal, fala de transição de gênero: ‘Sigo enfrentando batalhas diárias’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Kiara Felippe, sucesso em Beleza Fatal, também fala sobre sua estreia em novelas e preconceito ao longo da vida

A atriz Kiara Felippe (29) é destaque em Beleza Fatal, exibida pela Max. Em sua primeira novela, ela interpreta Andrea, uma mulher trans, como a artista, e professora de dança que se envolve com os personagens de Murilo Rosa (54) e Marcelo Serrado (58) na trama de Raphael Montes (34). Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa fala, entre outras coisas, sobre sua estreia em folhetins, como a sua personagem tem sido uma grande inspiração e símbolo de representatividade na TV e processo de transição de gênero. “Sigo enfrentando batalhas diárias”, afirma.

A paulista tem uma trajetória marcante no audiovisual, apesar de estar sentindo agora o gostinho especial de atuar em sua primeira novela. Ela está no elenco da minissérie Casa da Vó e aparece nos documentários de curta-metragem Beat é Protesto! e Sou Trans e [R]Existo. “Novela era o único gênero que faltava; e em meio a alguns testes enviados pela minha agência, veio Beleza Fatal. Comecei ali no mesmo instante a estudar o roteiro para ir o mais preparada possível, até que chegou o dia e fiz com verdade. Depois de algumas semanas, recebi a notícia que tinha passado e festejei muito”, relembra.

Sobre sua mais nova personagem, Kiara entrega: “Algumas características me assemelham à ela, mas ainda sim somos diferentes. Andrea ainda é sonhadora, eu me vejo mais realista e consciente, principalmente em relação ao amor romântico. E o que mais me encanta nela é a destreza com a vida e a elegância”.

Com o sucesso de Beleza Fatal, a atriz tem colhido frutos. Ela vem recebendo o carinho do público nas ruas e nas redes sociais. “Já fui parada algumas vezes. Os fãs foram superfofos, e nas redes sociais a mesma coisa. Por já ter uma comunicação minha nas redes, tenho conseguido dialogar e ‘fofocar’ com meus seguidores sobre a novela – eu também sou uma telespectadora e tenho amado essa troca. Estou levanto algumas pautas não só da personagem, mas da novela como um todo, já que a narrativa traz muito da sociedade em que vivemos, esse é um dos principais motivos desse sucesso todo”, analisa.

PARCERIA COM MURILO ROSA

Além do triângulo amoroso de Sofia/Júlia (Camila Queiroz) com Gabriel (Romaní) e Alec (Breno Ferreira) na novela dirigida por Maria de Médicis, Andréa também está dividida entre dois amores. A professora de dança é disputada às escondidas pelo mocinho Tomás (Murilo Rosa) – que com ele teve até um beijo intimista – e o vilão Rog (Marcelo Serrado).

“Foi uma troca muito recíproca e amistosa (com Murilo Rosa). Realmente todo o processo nos proporcionou uma conexão muito boa, que refletiu no resultado final que vocês conseguem acompanhar. Murilo é um grande parceiro e muito generoso, então nos demos superbem”, revela a paulista, que também fala sobre o beijo entre ela e Murilo em cena. “Teve toda uma preparação cuidadosa antes; e, apesar de ter sido o meu primeiro trabalho com cenas sensuais, tudo acabou fluindo de forma confortável e profissional”, afirma.

Kiara Felippe e Murilo Rosa estão no elenco da novela Beleza Fatal - Foto: Reprodução/Instagram

NOVELA OU CINEMA?

Questionada sobre curiosidades de bastidores, Kiara conta: “A todo momento, estávamos festejando. Todos no projeto estavam animados e isso fez com que fosse um processo mais leve. Tivemos gincanas de Natal com todas as frentes da equipe (maquiagem, figurino, técnicos…) com premiações, algumas festas e até hoje seguimos celebrando os resultados positivos e conquistas da novela. Por ser um projeto grande, era muito bonito ver todo mundo trabalhando, mas também se divertindo”.

Será que a atriz tem preferência entre novela e cinema? Ela responde: “Não tenho. Amei fazer a novela e vivenciar essa estrutura e formato maior, onde o roteiro consegue ter arcos dramáticos mais desenvolvidos, mas amo cinema também. Eu já participei de alguns filmes, é um outro formato. Sou apaixonada pelo nosso audiovisual!”.

PRECONCEITO ESCANCARADO

Nos capítulos iniciais de Beleza Fatal, o médico Átila (Herson Capri) proíbe Tomás de realizar uma cirurgia plástica em Andréa, por puro preconceito. Kiara avalia: “Foi muito importante para mim já abrir a primeira semana da novela escancarando a realidade da transfobia no dia a dia da grande maioria das pessoas trans, até mesmo nesses espaços aparentemente mais seguros. Muitas pessoas trans não retificadas, e até mesmo depois da retificação dos documentos, sofrem transfobia constantemente”.

A artista confessa que se sente muito orgulhosa por ver que a novela trouxe à tona este assunto tão importante para ela e para muita gente. “Demonstrar isso abertamente com coragem e veracidade, trazendo esse questionamento social importante, me enche de orgulho. A cena foi difícil, pois é uma violência já vivida. Mas eu quis fazê-la com todas as minhas forças para deixar registrado, de uma forma atemporal, o quão necessário é nos revisitarmos socialmente e lutarmos pela igualdade social e o direito de ir e vir de todos”, filosofa.

“Seguimos resistindo porque desistir nunca foi uma opção e escolha”, diz Kiara Felippe - Foto: Reprodução/Instagram

TRANSIÇÃO DE GÊNERO

A transição de gênero de Kiara Felippe teve início há 10 anos, mas desde criança, ela percebia que era diferente de outros meninos. “Sigo enfrentando batalhas diárias, mesmo já tendo uma década de transição. Para mim, a transição não acaba até porque sempre é uma elaboração social e individual”, inicia.

“Ainda estamos revendo muitas coisas de um sistema que nunca nos contemplou, e agora sim, mesmo com muito custo, estamos aos poucos conseguindo controlar a nossa própria narrativa com muitas de nós em diferentes áreas e frentes sociais. São batalhas que de uma forma cíclica vem ao nosso encontro, como o retrocesso global que estamos vivendo com diferentes pautas, sobre tudo as de gênero. Então, seguimos resistindo porque desistir nunca foi uma opção e escolha”, garante.

Muitas meninas entraram em contato com Kiara porque se identificaram com a transição de gênero da atriz e da própria personagem. “Recebo muitas mensagens, e sempre tento interagir, agradecer (...) Às vezes, tudo que queremos é ‘poder existir’, e sentir que de alguma forma tudo vai ficar bem. Sempre tento compartilhar que os nossos sonhos aquecem nosso coração. E ter fé no que acreditamos também pode ser uma bússola para esse grande oceano que é a vida, mas também de termos minimamente entendimento social e onde estamos inseridas. A realidade existe e ela é o que é! Se formos verdadeiras com nós mesmas e tentarmos sempre fazer o nosso melhor, cada dia de vida vai valer a pena”, declara.

PRECONCEITO AO LONGO DA VIDA

Kiara sofreu muito preconceito ao longo de sua vida, mas ela dá lição: “Mas nunca foquei na negatividade. Sempre mantive o meu foco em seguir sendo verdadeira e gentil comigo tentado transformar tudo de ruim que vinha e vem de fora, do outro, em coisas positivas para e por mim. Sempre busquei pelo autoconhecimento, ser a minha melhor e principal escolha, a minha prioridade. Quando reconhecemos o nosso valor, fica mais fácil de lidar com as adversidades externas”.

Kiara Felippe confessa ser uma pessoa sonhadora e entrega alguns de seus sonhos. “O maior desejo é de não lidar mais com a escassez (…) de oportunidade, de trabalho, de visibilidade. O meu maior sonho é viver dignamente da minha arte a ponto de alcançar o sucesso e a realização pessoal. Atingindo a validação de anos e anos de caminhada acreditando que consigo seguir vivendo e não mais sobrevivendo. O meu plano é continuar alinhada comigo mesma, e não me perder de mim no processo que é a jornada da vida. Honrar a mim e aos meus seguindo o meu corre, potencializando tudo o que já alcancei”, finaliza a atriz.

