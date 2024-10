Key Alves celebra seis meses de namoro com Bruno Rosa

Key Alves celebrou seis meses de namoro com o cantor Bruno Rosa e compartilhou fotos em que eles aparecem curtindo o mar em clima de romance

Em suas redes sociais, Key Alves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 23, foi um momento mais do que especial para a ex-BBB. Isso porque ela celebrou seis meses de namoro com o cantor Bruno Rosa.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos em que o casal aparece curtindo o mar em clima de romance. Nas imagens, Key aparece deitada em um objeto que boia usando um biquíni fio dental preto, enquanto Bruno se refresca dentro da água.

"Me and you. Six months. 23/10", escreveu ela na legenda, que significa "Eu e você. Seis meses". Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Que casal maravilhoso", escreveu uma internauta. "Eles estão lindos juntos", comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Aliança

Recentemnte, a jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores que ganhou uma aliança do namorado, Bruno Rosa. O casal comemorou o momento diretamente do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Nos registros compartilhados no Instagram, Key e o cantor sertanejo mostram os novos anéis de compromisso. "Que o Cristo Redentor abençoe o nosso namoro!!", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

E nos comentários, o fãs aproveitaram para celebrar o amor dos dois. "Que papai do céu abençoe e fortifique cada vez mais o amor de vocês", desejou uma seguidora. "O pedido mais lindo no cenário mais especial, vocês são incríveis juntos", elogiou outra. "Amém, te amo!", disse Bruno Rosa.

A influenciadora digital e atleta Key Alves usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo a respeito de sua vida pessoal. Em seus stories no Instagram, a ex-participante do BBB 23, da TV Globo, contou que passou a receber críticas por não expor muito o namoro com o cantor sertanejo Bruno Rosa.

Sem papas na língua, Key explicou que vive uma realidade totalmente diferente do amado e pediu para que o público respeitasse a individualidade de cada um. De acordo com a famosa, o companheiro não é influenciador e, por isso, não aparece muito nas redes sociais.

"Gente, eu e o Bruno temos uma realidade de vida bem diferente uma da outra. Por mais que eu seja atleta, eu também sou influenciadora e trabalho com a internet. Obviamente eu vou postar muito mais coisas do que ele. Eu vi que tem muitas mensagens cobrando o fato dele não postar tanta coisa, perguntando porque ele não postou, falando que ele não me ama mais. Pelo amor de Deus, eu estou sempre com ele aqui", desabafou.

Leia também: Key Alves conta que rejeitou encontro com cantor internacional famoso