Juliette denuncia situação de xenofobia com sobrinho: 'Usam a Paraíba como insulto'

A cantora e influencer Juliette, que vive no Rio de Janeiro com a família, contou que o sobrinho foi alvo de falas xenofóbicas por parte de um colega

Juliette expôs uma situação de preconceito que vem acontecendo com frequência na escola de um de seus sobrinhos, Gabriel. Nesta terça-feira (20), a cantora contou que o menino se queixou duas vezes de que foi alvo de piadinhas xenofóbicas de um dos colegas de classe, o que tem deixado ele desconfortável e pelas quais ele já repreendeu o adolescente em outra ocasião.

"É a segunda vez que Gabriel me conta que, na escola, um colega imitou o sotaque dele e o chamou de 'Paraíba'. Da primeira vez, eu orientei ele a dizer que 'Paraíba' era o estado e que ele era paraibano, mas que seu nome é Gabriel", relatou a artista.

Em seguida, Juliette lamentou o uso pejorativo de termos regionais e do nome dos estados nordestinos como uma forma de ofensa à população de lá: "Infelizmente, para quem não sabe, mas imagino que muitos saibam, algumas pessoas usam 'Paraíba' como insulto, para dizer que você é pobre, feio, brega... Somos paraibanos e não 'Paraíbas'. Isso machuca", desabafou.

Segundo a artista, depois de receber os insultos do colega de classe, Gabriel expressou que estava ofendido e que garantiu à tia que havia advertido o menino sobre o usou pejorativo dos termos: "Quem deveria ensinar isso são os pais. Aí, fica a dica para quem é pai e mãe... Orientem seus filhos para que eles não sejam xenofóbicos, homofóbicos, racistas ou qualquer coisa...", concluiu Juliette.

Juliette trouxe sobrinhos para estudarem no Rio de Janeiro

Preocupada com a qualidade de vida dos sobrinhos, assim que melhorou as condições da família com o prêmio do BBB 21, somado ao sucesso explosivo pós-reality, a influenciadora trouxe os meninos para viverem com ela em sua casa e proporcionou educação de primeira para eles. Apesar da vida confortável, a campeã do BBB revelou que não dá moleza para os meninos, forçando-os a se dedicarem ao máximo nos estudos.