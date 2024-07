Juliana Sana leva família para experiência no sul da Bahia: 'Memórias'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora no 'É de Casa', Juliana Sana, detalha sobre viagem à Bahia ao lado da filha e do marido

A apresentadora e jornalista Juliana Sana foi à Bahia e aproveitou para unir trabalho e férias em família com uma experiência única com paisagens belíssimas. Foram 10 dias viajando pelo sul do estado para gravar alguns episódios do seu quadro Belezas da Terra, que vai ao ar todos os sábados no É de Casa. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre o coração sobre experiência viajando no nordeste do país ao lado de sua filha e marido: "Memórias".

Juliana Sana é especializada em jornalismo de imersão, durante sua viagem, ela mergulhou na vida de mulheres rurais para conhecer a realidade e pluralidade das vivências no Brasil. A jornalista revela que é uma grande apaixonada pela cultura nordestina e sempre retorna para sua casa com novas experiências após viajar para Bahia.



"Cada ano venho para cá [Bahia], me apaixono cada vez mais. Amo sua cultura, seus temperos, sua alegria e é claro, a força da mulher baiana. Volto para casa com a bagagem cheia de histórias inspiradoras e repleta memórias para a vida!”, confessa.

Dessa vez Juliana percorreu Belmonte, Porto Seguro e Arraial da Ajuda para conhecer de perto a rotina de mulheres do campo. A comunicadora foi de barco até o Rio Jequitinhonha para acompanhar alguns dias de pesca em uma comunidade de 20 mulheres marisqueiras. Ela declara que foram dias agitados, mas está muito feliz com o saldo de suas experiências.

"Foram duas semanas muito especiais e muito intensas também entre trabalho e curtição em família. O único que não fiz foi descansar, mas eu gosto do meu estilo de vida assim. Teve alguns perrengues, é claro, mas a vida real é assim, e está tudo bem", analisa.

'O BRASIL DE VERDADE'

Mãezona, Juliana Sana não foi sozinha para Bahia. Para compartilhar esses momentos únicos, a apresentadora foi acompanhada de sua filha, Stella (6) e do marido, Salvador Llobet , diretor do seu quadro no É de Casa.

Ela reforça que acha importante levar Stella para conhecer a diversidade de culturas no Brasil. A jornalista menciona: "Nessas viagens minha filha tem a oportunidade de conhecer o Brasil de verdade, nossa cultura e nossa gente. É importante também ela conhecer o meu trabalho de perto e saber que eu amo o que faço".

Com as viagens de Juliana são bastante imersivas, voltadas realmente para conhecer a cultura brasileira, ela avalia que não é uma tarefa fácil conciliar essa experiência com a filha tão jovem, mas avalia: "Tenho certeza que a minha filha está colecionando muitas memórias importantes para a sua vida e eu também!”, finaliza a apresentadora.

