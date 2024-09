Juliana Paes compartilha os melhores momentos de setembro nas redes sociais

'Esse mês durou uns 3', escreveu; Juliana Paes abriu álbum de fotos dos melhores momentos de setembro nesta quinta, 26

Nesta quinta-feira, 26, Setembro está chegando ao fim e Juliana Paes decidiu celebrar os melhores momentos que viveu neste mês, incluindo viagens, família, eventos e muito trabalho. Em um post no feed do Instagram, ela relembrou sua viagem para Itália, em que visitou Veneza.

Nas fotos, ela aparece visitando alguns dos principais pontos turísticos da cidade e provando a culinária local. Ela também chamou atenção pelos looks e vestidos, ousando na transparência e cores. A atriz também celebrou as principais campanhas publicitárias, sessões de fotos e trabalhos que repercutiram neste mês, como a série Vidas Bandidas, da Disney Plus, lançada no final de agosto.

A atriz ainda mostrou que sempre tira um tempo para ficar com os filhos, Pedro, de 13 anos, e Antônio, de sete, frutos do seu casamento com Carlos Eduardo Baptista. Na postagem, o trio aparece em uma quadra realizando arremessos em uma cesta de basquete e fazendo passes.

Ela ainda teve um tempinho de curtir festas e festivais que a vida coloca em sua frente. Em fotos compartilhas, ela aparece no Rock in Rio 2024 com Sheron Menezzes e até dançando muito com Ary Fontoura.

Confira as fotos:

Juliana Paes nega fim das novelas após sucesso no streaming

Com o fim do contrato de exclusividade com a Globo, Juliana Paes continua investindo em diversas plataformas. Em 2024, ela participou de três produções distintas: o remake de Renascer na TV aberta, além das séries Pedaço de Mim, da Netflix, e Vidas Bandidas, do Disney+, no streaming. E mesmo brilhando em tais plataformas, a atriz não descarta a possibilidade de voltar às novelas.

Marcando presença na última noite de shows do Rock in Rio, a artista esclareceu que não abandonou as produções em TV aberta e negou que o gênero pode perder espaço ou deixar de existir. "Nunca [que vai deixar de existir]. A novela sempre vai ter lugar no coração dos brasileiros. Anota isso aí", disse ela em entrevista ao site F5.

Ainda no bate-papo, Juliana Paes celebrou o sucesso de Pedaço de Mim em outros países.