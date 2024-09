Juliana Baroni revela que já fez novela a contragosto. Saiba qual foi!

Juliana Baroni revelou durante uma entrevista recente que já fez uma novela a contragosto e ainda deu detalhes do momento. Saiba mais!

Juliana Baroni foi a convidada do podcast Papagaio Falante e comentou sobre diversos assuntos de sua carreira e vida pessoal. A famosa relembrou a novela Balacobaco, exibida pela Record entre 2012 e 2013. Na trama, ela deu vida à Teresa.

Na ocasião, Juliana revelou que não estava muito a fim de fazer a novela. "Eu fazia uma novela chamada Balacobaco na Record e era uma novela ruim, mas ruim, eu não queria fazer", disse ela.

Além disso, a famosa contou que as gravações da novela atrapalharam um outro projeto profissional. "Eu estava fazendo uma peça super bacana com a Ingrid Guimarães que eu tive que abandonar os ensaios para poder fazer essa novela porque não dava para conciliar as duas coisas. Eu fiz a novela a contragosto, eu queria fazer essa peça", afirmou.

Vida de Paquita

Em participação ao podcast Papagaio Falante, a atriz Juliana Baroni comentou sobre sua época de paquita. Sendo a última a entrar na primeira geração - o "Xou da Xuxa" - a artista garantiu que foi a ex-assistente preferida da diretora Marlene Mattos, além de dar notas para as companheiras de elenco.

"Para Marlene, eu já dei muita nota 0 e 10, então, a média é 5", disse ela, que também foi questionada por um internauta sobre ser a Paquita preferida da diretora. "Eu era. Porque eu era a mais novinha, você sabe", explicou Juliana, se dirigindo a Sérgio Mallandro.

Vale destacar que a loira passou no concurso para Paquita aos 11 anos de idade, indo de São Paulo até o Rio de Janeiro, para morar na casa de Xuxa na época.

Ainda no bate-papo, a Catuxa, como foi batizada, deu mais notas para as companheiras. "Para Xuxa, eu dou dez, porque eu ainda eu sou fã. A minha turma toda, é tudo nota mil", disse ela.