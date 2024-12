O empresário JP Mantovani e a noiva, a cantora Lí Marttins, planejam que o casamento aconteça entre abril e junho de 2025

O influenciador digital JP Mantovani, de 45 anos, e a noiva, a cantora Lí Marttins, de 40 anos, irão oficializar a união após nove anos juntos. O pedido de casamento aconteceu na Torre Eiffel, em Paris, Na França. O casal, que são pais de Antonella, de 8 anos, avaliou o pedido especial e os preparativos para o momento.

"Tinha pensado o pedido há meses com todos os nossos amigos que estavam junto na viagem, e viraram cúmplices.", começou em entrevista à Quem.

"No dia, saí com o anel e fomos todos turistar. Quando subimos no último andar da torre, avisei pros nossos amigos, e eles foram pedindo para as pessoas pararem de passar na nossa frente e assim foi. Paramos a Torre Eiffel para o pedido. Foi maravilhoso e mais do que perfeito, tipo pedido de sonho, foi muito especial, umas das melhores sensações da vida", contou.

Lí Marttins destacou que aocasião foi um dos momentos mais incríveis que já viveu. "Foi a oportunidade de realizar um grande desejo de menina. A experiência de estar em Paris, na Torre Eiffel, com o homem que eu amo?! Parecia um sonho. Demorei para entender o que estava acontecendo… fui pega muito de surpresa. Acho que nunca pensei que pudesse receber uma demonstração de amor tão maravilhosa. Achava até que nunca seria pedida em casamento, muito menos que seria em Paris, no topo da Torre Eiffel", comentou.

Relacionamento

O casal já participou de dois realities e disseram acreditar que estão seguros o suficiente para o casamento. "Nós invertemos alguns momentos, começamos uma relação improvável dentro de um reality (A Fazenda 8, em 2015), veio a gravidez, acabamos nos separando e, assim, tivemos a Antonella. Nasceu um pai e uma mãe, com outros olhares para a vida, com outras prioridades, e veio a admiração um pelo outro. Amar não é um sentimento, é uma escolha muito profunda", destacou.

Para Lí, a relação deles não seguiu o padrão. "Simplesmente foi acontecendo, tudo no tempo de Deus!!! Então, era algo que a gente queria, mas aí veio a pandemia e paramos de pensar sobre isso por um tempo. Mas, acho que nesse momento, é mais do que oficializar a nossa união, é celebrar e comemorar tudo que já vivemos e conquistamos até aqui", disse.

JP também anunciou que eles desejam se casar entre abril e junho do ano que vem. "Quero uma festona! Para todos se divertirem e dividirem conosco esse momento tão especial", projetou o influenciador. Lí, no entanto, não está muito disposta ao festão. "Preferia algo bem mais reservado e intimista!!! Mas quem sabe a gente pode ter os dois, né?!", opinou.

