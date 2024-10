Jonathan Azevedo viaja com a família para comemorar aniversário do filho

O ator Jonathan Azevedo viajou para comemorar o aniversário do filho, Matheus, e mostrou a família se divertindo em um parque aquático

Jonathan Azevedo usou as redes sociais nesta sexta-feira, 4, para mostrar as fotos de sua viagem. Ele viajou com sua família para comemorar o aniversário de cinco anos de seu filho, Matheus, fruto de sua relação com Maria Patricia Borges.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, o ator aparece se divertindo com o herdeiro, o pai, Sergio Azevedo, e outros familiares em um parque aquático no Ceará. "O aniversário do @teteuazevedo esse ano tá sendo aqui e a alegria que eu sinto por estar vivendo isso com a minha família?!", disse ele na legenda da publicação.

Jonathan viu sua vida mudar completamente após o nascimento do filho e em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o ator abriu o jogo sobre a paternidade. "Foi algo que me fez refletir sobre o que eu queria, não só para mim, mas para minha família, minhas comunidades, as crianças que me veem. A minha relação com o Matheus é de aprendizado contínuo", disse ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonathan Azevedo (@negblack)

Jonathan Azevedo se emociona ao revelar saída da Globo

Em março, Jonathan Azevedo usou as redes sociais para contar que seu contrato de exclusividade com a Globo foi encerrado. O ator apareceu emocionado em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, em que lembrou alguns detalhes de sua carreira artística.

"Queria agradecer, que é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, além de arte e cuidar do meu filho, da minha família. Há cinco, seis anos, eu estava chegando na Globo para fazer um personagem chamado Sabiá. Eu fiquei sete anos trabalhando com pessoas incríveis. Ele mudou a minha vida, da minha família e vai mudar a vida do meu filho", celebrou Jonathan Azevedo, mencionando seu personagem em A Força do Querer, de 2017. Confira a publicação completa!