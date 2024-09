Jojo Todynho toma atitude drástica após ex revelar plano contra Anitta e Pabllo Vittar

Procurada pela CARAS Brasil, Jojo Todynho tomou uma atitude drástica sobre o fim da amizade com Anitta

Nem esfriou o processo que uma universitária move contra Jojo Todynho (27) e uma nova polêmica já entra para a conta da cantora. Nesta segunda-feira, 2, o ex-namorado da artista, Carlos Machado, jogou no ventilador detalhes dos bastidores do fim da amizade da funkeira com Anitta (31).

O homem abriu o jogo e revelou que a intérprete de Que Tiro Foi Esse? armou um plano para afastar a estrela internacional de amigos famosos próximos, como Pabllo Vittar (30) e Preta Gil (50). A arma usada por Todynho teria sido um suposto grupo de WhatsApp fictício em que falavam mal de Anitta. As declarações foram feitas à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Carlos diz que Jojo queria ficar cada vez mais próxima de Anitta e não tolerava quando outra pessoa conseguia chamar mais atenção da funk star. “Ela tinha um plano que era tirar a Anitta dos amigos, porque ela não ficava exclusivamente com ela", disse.

O ex-namorado da campeã de A Fazenda 12 afirmou que ela prometia coisas em nome de Anitta e que inventou mentiras com o nome de Gominho (35) para destruir a amizade da cantora com Vittar e Gil. "Quando ela começou a planejar isso, eu falei que não ia dar certo. Mas ela tinha pressa e resolveu falar que pegou o celular do Gominho e viu um grupo falando mal da Marília Mendonça, que ela era gorda, que o cachorro da Anitta tinha bafo, era feio, algo desse tipo, que a Anitta era put*. Anitta acreditou e rompeu amizade com esse povo”, contou.

Após se afastar dos nomes citados, Anitta passou a selecionar bem suas amizades. No entanto, Jojo teria sido supostamente desmascarada pela cantora, que teria descoberto que a influenciadora era responsável por passar fofocas da sua vida pessoal para a imprensa.

A CARAS Brasil procurou Jojo Todynho para comentar as declarações do ex-namorado. De forma curta e rápida, a cantora disse por meio da sua equipe: "Não vou falar sobre isso".

A reportagem apurou que diferente de outras polêmicas em que esteve envolvida, a voz de Devo Tá na Moda não quer alimentar o assunto para não ficar em evidência sobre algo já foi superado por ela e pelas partes envolvidas.