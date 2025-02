Jojo Todynho explica motivo de não mostrar o corpo após cirurgia plástica

A influenciadora Jojo Todynho diz que deseja aguardar um mês do procedimento estético para mostrar o resultado da cirurgia em suas redes sociais

A influenciadora e cantora Jojo Todynho, de 28 anos, decidiu explicar o motivo pelo qual ainda não postou nenhuma foto de seu corpo após se submeter a uma cirurgia plástica . Durante uma conversa com os seus fãs nesta quarta-feira, 26, ela afirmou que uma das razões consiste no fato do resultado ainda não estar completamente desenhado , uma vez que o corpo está passando pelo processo de recuperação, com alguns edemas espalhados.

"Vocês estão me pedindo para eu postar o resultado da minha perna. Ela está incrível, mas está muito inchada ainda. Está com bastante roxo por conta do tamanho da cirurgia... Estou com muito edema. Então, não tem como eu mostrar o resultado que ainda não... Dá para ver, mas ainda está muito inchado. E a gente sabe que aqui tem a mulherada que torce a favor e também sabe que aqui tem o bonde das 'peito murcho', sem botox, que gosta de ficar criticando, perturbando a vida do outro", alfinetou.

"Como eu não tenho muita paciência, eu já quero mandar tomar... Mas, eu não posso. Sou uma mulher chique, sabe, elegante. Eu prefiro evitar esse estresse", disse Jojo, afirmando que o procedimento ainda não completou um mês.

"Daqui a um mês eu mostro minha perninha para vocês, tá? Eu vou mostrar. Deixa eu desinchar mais um pouco, sair esse roxo", completou a ex-peoa de A Fazenda, da Record.

Desabafo

Na última semana, inclusive, Jojo Todynho fez um desabafo a respeito de sua nova fase de vida. Ela, que já perdeu cerca de 80 quilos, realizou três novas cirurgias plásticas para melhorar aspectos no corpo que ainda a incomodavam.

Jojo contou que tem enfrentado diversas sensações no processo de recuperação, como tristeza e falta de autoestima. A influenciadora decidiu abrir o coração mencionou os desafios do pós-operatórios em desabafo publicado por meio de suas redes sociais. Confira!

Leia também: Jojo Todynho reflete sobre processo de emagrecimento: 'Doloroso'