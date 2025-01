Jesus Luz e a noiva comemoram aniversário juntos e modelo vibra: 'Amando essa minha fase'

Jesus Luz e a Camila Stroligo comemoram juntos mais um ano de vida; em entrevista à CARAS Brasil, o modelo rasga elogios à noiva e fala sobre maturidade

O modelo Jesus Luz (38) celebrou mais um ano de vida ao lado da noiva, a dermatologista Camila Stroligo (34) e foi em dose dupla! Este é o segundo ano que o casal resolve comemorar juntos o aniversário. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista detalha sobre a nova fase a e abre o coração ao falar da relação com a amada.

Jesus Luz completou aniversário no dia 15 de janeiro e Camila Stroligo em 5 de janeiro. Por conta da proximidade das datas, o casal resolveu juntar a celebração em um jantar intimista em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

O modelo dá mais detalhes de sua comemoração de aniversário com Camila Stroligo: "Foi uma celebração bem intimista com amigos e familiares. Como estava viajando em turnê nos EUA, esperei voltar para reunir todos."

"Já é o segundo ano que fazemos isso. Foi muito natural, como a diferença de dias é muito pequena entre meu aniversário e da Camila, decidimos fazer uma festa só! É maravilhoso reunir nossos amigos que são de mundos tão diferentes", declara.

OPOSTOS QUE SE ATRAEM

Algumas pessoas acreditam que: "Os opostos se atraem" e parece que Jesus Luz concorda com essa afirmação. Ele é reservado com sua vida amorosa, mas se derrete ao falar da noiva. O modelo aponta que os dois têm personalidades diferentes, porém se complementam.

"Camila é a pessoa mais calma e equilibrada que já conheci. Eu sou bem intenso e preciso estar produzindo o tempo todo. Esse contraste de personalidades forma uma sintonia muito boa. Ambos somos capricornianos o que é uma maravilha, capricórnio se dá bem com capricórnio", brinca.

O modelo celebrou 38 anos de idade neste mês de janeiro e confessa como vem lidando com a maturidade: "Estou amando essa minha fase. Parece que hoje eu realmente aproveito minha vida com qualidade e presença".

Luz adianta sobre os próximos projetos de sua carreira e afirma que já está marcando seu retorno para os EUA e em breve vai divulgar a turnê do Carnaval: "Muitos shows pela frente e com um visual novo que criamos no fim do ano passado. O público tem curtido muito as novas imagens", finaliza o modelo Jesus Luz.

Jesus Luz e Camila Stroligo celebraram juntos mais um ano de vida/ Foto: Divulgação @felicostta

