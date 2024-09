Jennifer Lopez ainda tem sentimento por Ben Affleck em meio a divórcio

Ao que tudo indica, Jennifer Lopez e Ben Affleck estão lidando com o divórcio de formar bem diferentes e a cantora ainda tem sentimento pelo ex

Ao que tudo indica, Jennifer Lopez e Ben Affleck estão lidando com o divórcio de maneiras bem diferentes. Uma fonte revelou para a revista People que, apesar de estarem focados nas coisas boas, a cantora ainda sente remorso do ex-marido.

Já o ator está bem e se mudando lentamente para sua nova casa. "Ele está onde quer: Perto dos filhos e em um bairro que ele ama. Ele também gosta de trabalhar e é muito focado nos aspectos positivos", contou o informante. Já Jennifer se sente sortuda pela forma como sua vida está agora, mas ainda sente alguma amargura.

"Ela tentou tanto fazer as coisas funcionarem e isso não importou para Ben. Ela está cercada pela família, amigos e filhos. Ela sempre consegue ter uma perspectiva positiva. O divórcio é difícil para ela, mas ela sempre encontra uma maneira de seguir em frente", afirmou.

Outra fonte revelou que Lopez não lidou bem com a separação. "Isso realmente a atingiu fortemente. Ela está muito chateada e decepcionada com Ben. Ela não queria o divórcio, ela queria resolver as coisas", disse.

Novo affair

Nesta semana, o nome de Kick Kennedy se tornou popular entre os internautas que acompanharam o fim do casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck, que deu o que falar. Isso se deve ao fato de que o Page Sixapontou a socialite como o novo affair do ator, que teria sido vista com ele em um hotel e um clube noturno luxuoso de Beverly Hills nos últimos dias.

O portal divulgou mais uma informação revelada a eles por um insider de Hollywood. Segundo a fonte, o relacionamento de Kick e Ben teria começado quando o artista ainda estava no processo de separação com Jennifer. As especulações do fim do casamento dos dois vinham desde o início do ano e só se confirmaram recentemente.

O veículo norte-americano procurou por Kick, que se recusou a falar do assunto, e pela equipe de comunicação de Ben, que não respondeu as perguntas até o momento.

Segundo pessoas próximas a Ben, o novo relacionamento teria um grau de interesse a mais para o artista, já que Kick é parte da família Kennedy, a mesma do presidente John F. Kennedy e com muita influência política e econômica nos EUA.

"Affleck amaria ser da, nada mais, nada menos, família Kennedy, o clã Kennedy. É o sonho de todo cara de Boston. Acho que ele prefere muito mais bilhões de dólares do que o tapete vermelho e a vida com J-Lo", disse uma das fontes.