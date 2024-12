Jeniffer Nascimento exibe registro fofo com a filha, Lara, e encanta a web

A atriz e cantora Jeniffer Nascimento compartilha momento carinhoso com a filha, Lara, de um ano, em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 16

A atriz e cantora Jeniffer Nascimento encantou os seus mais de três milhões de seguidores no Instagram, nesta segunda-feira, 16, ao compartilhar um registro fofo com a filha, Lara, de um ano. A artista publicou um vídeo em que está com a pequena no colo enquanto entoa, em meio a carícias, uma canção para a criança.

Na legenda da publicação, Jeniffer adicionou: "Como posso amar assim?", escreveu.

Lara é fruto do relacionamento de Jeniffer Nascimento e o marido, Jean Amorim. Na seção de comentários, os internautas reagiram à interação das duas: "Inexplicável!!!!E esse amor aumenta a cada dia,não sei como,mas quando vemos já estamos amando ainda mais", disse Lidiane Faria, esposa do cantor Péricles.

A cantora IZA deixou vários corações na publicação, e mais alguns se derreteram: "Aí como é linda a Lara! Dançando com a mãezinha", escreveu uma. "Maravilhoso, o dengo da mamãe! Esse dengo é tudo de bom. Cantam, cochilam, abraçam, criam vínculo. Deus abençoe a sua família. E tudo de bom", acrescentou outra.

Assista, abaixo, ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Primeiro aninho!

A manhã da última sexta-feira,13, de Jennifer Nascimento e o marido, Jean Amorim, teve motivos de sobra para comemorar, e muito. Isso porque a filha do casal, Lara, está completando seu primeiro aninho de vida.

Em seu perfil no Instagram, a mamãe mostrou a festinha íntima que fez para cantar os parabéns no primeiro ano de vida da pequena. No vídeo, os papais surgem com a herdeira no colo, celebrando bastante esse momento único e especial.

"1 ano da aventura mais intensa, maravilhosa, cansativa e transformadora das nossas vidas! 1 ano desse amor incondicional chamado Lara! Gratidão por nos escolher, filha", escreveu na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Leia também: Filha de Jeniffer Nascimento esbanja fofura em aeroporto. Veja!