Jade Picon chama atenção ao apostar em sapato caríssimo com ilusão de ótica

Celebrando seu aniversário em Paris, Jade Picon se produz para um jantar especial e aposta em salto de grife que imita dedos dos pés

Na noite da última terça-feira, 24, Jade Picon comemorou a chegada de seus 23 anos em um voo para Paris, na França. Ao desembarcar no destino, a atriz e influenciadora digital celebrou a data com um jantar e chamou atenção ao apostar em um sapato caríssimo que imita os dedos dos pés, criando uma ilusão de ótica para a ocasião especial.

Em seu perfil no Instagram, Jade Picon compartilhou um álbum de fotos da comemoração de seu aniversário. Entre os registros, a influenciadora digital exibe o look escolhido para o jantar: um vestido preto longo com recortes estratégicos, além de braceletes e acessórios dourados. Mas o destaque ficou por conta do sapato ousado.

Em um dos cliques, Jade exibe em detalhes seu salto alto da grife italiana Schiaparelli, um modelo diferenciado com bico dourado que imita os dedos dos pés, dando a impressão de que a influenciadora está descalça. Para quem quiser ter um sapato igual ao dela, será necessário desembolsar a bagatela de aproximadamente R$ 21 mil.

Para finalizar a sequência, Jade posou em frente à Torre Eiffel para seu look e mostrar que celebrou a data em grande estilo. Nos comentários, ela recebeu uma chuva de elogios e felicitações: “Cada dia mais linda”, disse uma admiradora. “Você arrasa em qualquer lugar do mundo!”, comentou outra. “Look maravilhoso”, escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Jade está na capital francesa para participar da Semana de Moda. Inclusive, a influenciadora digital celebrou a virada do aniversário dentro do avião, ao lado de sua melhor amiga, Nina Terçarolli. Durante o voo, a atriz se emocionou e não conseguiu conter as lágrimas ao comemorar a data especial.

