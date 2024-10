Ivete Sangalo reage ao ver Eliana no ensaio do 'The Masked Singer': 'Sonho'

Após Eliana postar vídeo ensaiando no 'The Masked Singer', programa que comandará na Globo, Ivete Sangalo reage ao vê-la em seu lugar

A cantora Ivete Sangalo reagiu ao ver a apresentadora Eliana ensaiando no The Masked Singer, programa que estava sob seu comando na Globo desde a estreia no Brasil. Nesta quinta-feira, 17, a loira postou um vídeo se enturmando com a novidade e a ex-comandante da atração reagiu.

Ao ver mais nova global no palco com as pessoas fantasiadas e se preparando para lançar a novidade em janeiro, Ivete Sangalo deixou recado e falou sua opinião sobre como será ver a ex-SBT em seu lugar.

"Vai ser lindo! Esse programa é um sonho, e você vai arrebentar", escreveu a cantora nos comentários. A atriz Thaís Araújo, ex-jurada do The Masked Singer, também opinou sobre as mudanças e os novos jurados. "Eu AMEI essa ideia! Amei os jurados! Você vai arrasar! Todo muito vai arrasar! Estou louca pra assistir", declarou.

Na legenda, Eliana falou sobre a novidade: "Meus preparativos de ontem pra vocês! O ensaio já foi bem divertido, e a apresentação com os personagens que marcaram a tv brasileira foi simplesmente linda. Já posso adiantar que o "The Masked Singer" está demais! O reality mais querido pelas famílias, das crianças à vovó, vem com o tema das novelas mais marcantes da @tvglobo. E, claro, um time estrelado no juri: o amado Tony Ramos, as maravilhosas @sabrinasato e @tatawerneck e o querido @belo. @sadeekenya arrasando, como sempre! Estreia em janeiro, depois do nosso especial de Natal, e eu vou contanto tudo pra vocês por aqui".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana fala sobre dormir em quarto separado do marido

A apresentadora Eliana compartilhou uma curiosidade sobre seu casamento com o diretor Adriano Ricco. Durante o programa Saia Justa, do canal GNT, ela revelou que tem o sono leve e, por isso, às vezes, os dois acabam dormindo em quartos separados devido ao ronco do marido.

“Já tinha o sono leve por causa da maternidade. Qualquer coisa acordo e a menopausa trouxe essa alteração também. Levanto na madrugada, vou ao banheiro, vejo as crianças, bebo água e depois volto a dormir”, ela contou.

Casada há uma década com o diretor, que já comandou o The Masked Singer, a apresentadora revelou que, em algumas ocasiões, acaba dormindo em quartos separados devido ao ronco do marido. Quando perguntada pelas colegas se ele já havia procurado alguma solução, Eliana afirmou que sim, mas nada resolveu até agora. Saiba mais aqui.