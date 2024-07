Isis Valverde se declara para mãe em meio a luta contra o câncer: “Meu amor”

Isis Valverde usa as redes sociais para prestar uma homenagem à mãe, Rosalba Nable, que está em tratamento contra câncer de mama

Nesta sexta-feira, 19, Isis Valverde usou suas redes sociais para fazer uma homenagem à mãe, a pedagoga e advogada Rosalba Nable, que está passando por tratamento contra o câncer de mama. Em meio a esse momento delicado na família, a atriz expressou seu amor e compartilhou fotos de uma viagem recente que fizeram juntas.

Em seu perfil no Instagram, Isis revelou que ela e sua mãe, Rosalba, que se mudou para São Paulo para facilitar o tratamento, fizeram uma visita à terra natal, Aiuruoca, em Minas Gerais. Durante a viagem, elas aproveitaram para explorar a natureza e apareceram curtindo trilhas e cachoeiras ao lado do noivo da artista, o empresário Marcus Buaiz.

De volta à capital, Isis compartilhou uma nova foto da viagem ao lado de sua mãe. No topo de uma montanha localizada na cidade, ela segura as mãos da pedagoga, que olha atentamente e sorri para a filha. Na legenda, a atriz declarou: “Meu amor, Rosalba”, e completou a mensagem com uma música que celebra as bênçãos em sua vida.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Rosalba Nable também compartilhou uma foto ao lado do namorado, Carlos Wanderson, da filha Isis, do genro Marcus Buaiz, do neto Rael e de algumas amigas que participaram da viagem especial. Na legenda, a pedagoga agradeceu o apoio da família durante sua batalha contra a doença.

"Algumas vezes na vida você encontra pessoas especiais. Aquelas pessoas que mudam sua vida simplesmente por estarem nela e que fazem você acreditar que realmente tem algo bom no mundo. Essas pessoas que sempre seguram sua mão e dizem que vai ficar tudo bem. Isso é para sempre e para sempre não tem fim", escreveu ela na legenda da publicação.

Isis Valverde remarca data do casamento:

Isis Valverde e Marcus Buaiz decidiram remarcar a data do casamento, que estava previsto para acontecer em novembro deste ano. Segundo o Portal Leo Dias, a decisão de adiar a cerimônia aconteceu após a mãe da atriz, Rosalba Nable, ser diagnosticada com câncer. Agora, a celebração da união do casal deve acontecer no dia 3 de maio de 2025.