Isabella Arantes será musa do carnaval em escola de samba renomada: ‘Coração acelerado’

Em entrevista à Contigo!, a assistente de palco do Domingo Legal, Isabella Arantes, fala sobre estreia no Carnaval do Rio e revela detalhes de preparação

Isabella Arantes, assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, bailarina e influenciadora digital, vai estrear no Carnaval do Rio em 2025, em uma escola pra lá de renomada: o Salgueiro. Em entrevista à Contigo!, ela fala sobre a novidade e revela detalhes dos cuidados que está tomando para encarar a Marquês de Sapucaí.

Esta será a primeira participação de Isabella no Carnaval do Rio de Janeiro, marcando uma nova fase em sua trajetória no samba. A influenciadora de 26 anos, que acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, confessou estar bastante ansiosa e detalhou como vem se preparando para o desfile. “Sempre tive esse sonho, desde minha infância. Porém, no interior, sabemos que as coisas são mais difíceis. Estou em acompanhamento com meu médico Gustavo Sá, que vem cuidando do meu corpo e da minha alimentação. Confesso que foi algumas espaçadas, pois amo comer, mas evito faltar aos treinos”, revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Arantes (@isaabellaarantes)

A bailarina também retornou as aulas de samba. “Fiz, há muitos anos, com a Mayara Santos, que é coach de samba, e agora voltamos com tudo. Estou fazendo aulas duas vezes na semana. Também faço musculação; cinco vezes na semana. E, claro, preparando o coração para entrar na avenida. Tento fazer cardio todos os dias, pelo menos 30 minutos. Estou conciliando tudo com as gravações do Domingo Legal. Estamos gravando os programas das férias, que serão inéditos, várias vezes na semana”, explicou.

Isabella promete brilhar na Sapucaí, representando a força e a energia do Salgueiro. “Estou com o coração acelerado e explodindo de felicidade por fazer parte da família salgueirense. Quero viver cada momento, sentir essa magia do Carnaval carioca. E junto com o Salgueiro brilhar no maior espetáculo da Terra, com o Torrão Amado e ao som da Bateria Furiosa!”, disse.

Sob o enredo Salgueiro de Corpo Fechado, desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira, a musa integrará o desfile que mergulha nas tradições místicas e espiritualistas do Brasil. O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, no dia 3 de março.

Leia na íntegra na Contigo!