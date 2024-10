Humorista francês sofre acidente de carro: ‘Vidros explodindo’

O humorista francês Paul Cabannes sofreu um acidente em uma rodovia ao ser atingido por outro veículo e seu carro capotar

O humorista francês Paul Cabannes, que vive no Brasil e faz sucesso nas redes sociais, sofreu um acidente de carro no último final de semana. Ele voltava de um show em Jundiaí, no interior de São Paulo, quando o carro dele foi atingido por outro veículo em alta velocidade e capotou na Rodovia dos Bandeirantes.

Nas redes sociais, ele tranquilizou seus fãs sobre o seu estado de saúde. Ele disse que está bem e os outros ocupantes do veículo também não sofreram ferimentos. Eles foram socorridos e estão bem.

Paul contou sobre como foi o acidente. “Infelizmente, preciso comunicar que sofri ontem, junto com mais 3 pessoas que estava no carro comigo, um acidente gravíssimo na estrada. Um motorista louco bateu na gente por trás numa velocidade de mais de 200km/h. Nosso carro bateu na barreira e capotou várias vezes, na velocidade que era a nossa, uns 110km/h. Eu só lembro da pancada fortíssima, vidros explodindo e, em seguida, acordar contra uma barreira de segurança. Tive uma amnésia de alguns minutos”, disse ele.

E completou: “O pessoal que nos socorreu comentou que pela maneira como o carro bateu, se nosso carro não fosse blindado, teríamos morrido. Nos shows, a minha produção disponibiliza, na maioria das vezes, um carro blindado. É isso que salvou nossa vida. Fomos todos pro hospital e todos saírem com saúde boa. A minha filha está bem, os dois motoristas também, e a amiga da minha filha também, embora esteja em estado de choque. Eu agradeço muito a todos que nos socorreram na estrada e ao pessoal do hospital pelo atendimento rápido. Também ao destino, pois passamos perto do fim”.

Vale lembrar que Paul Cabannes tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele faz shows de stand-up Comedy e vídeos divertidos para as redes sociais sobre as diferenças entre a vida no Brasil e na França.