Heloisa Périssé celebra cinco anos da cura do câncer: 'Deus é tremendo'

Atriz Heloisa Périssé celebra cinco anos da cura do câncer e anuncia lançamento de livro sobre a sua jornada de superação

Nesta terça-feira, 8, Heloisa Périssé compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e celebrou os cinco anos da sua cura do câncer.

"Eu estou aqui para dividir um dos momentos mais importantes da minha vida. Dizer que esse ano são cinco anos da minha cura. No mês de outubro, acabou o tratamento que eu comecei em 2019, de um câncer de glândula salivar que eu tive, e agora cinco anos depois, é quando eles já consideram que a pessoa está livre. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que oraram por mim, obrigada por todas as pessoas que estiveram ao meu lado e esse momento foi um momento tão importante que eu não podia deixar de escrever", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que está lançando um livro sobre sua jornada. "Eu escrevi um livro sobre isso que eu vou lançar agora 9 de outubro. E por que dia 9? Porque foi o último dia do meu tratamento. Deus é tremendo. Eu não imaginava que cinco anos depois, exatos... Um eu estava saindo do hospital e o outro eu estaria lançando meu livro. Então gente, a gente tem que ter esperança, manter a nossa cabeça boa, esse é o momento onde a gente se acolhe. Só veja coisas boas, coisas engraçadas, coisas que tragam esperança. Meu livro fala disso. Ele se chama Cheia de Graça. É uma jornada de humor, amor e cura", concluiu.

Na legenda da publicação, Heloisa deu mais detalhes sobre o lançamento. "Este ano completo cinco anos da minha cura e resolvi lançar meu livro. O livro é um olhar para a vida. Durante tudo o que passei, vi que vale a pena a gente pensar boas coisas, almejar e desejar boas coisas, não só para nós, mas também para o próximo. Espero todos vocês nos lançamentos do livro. 09/10 | São Paulo - Travessa de Pinheiros. 15/10 | Rio de Janeiro - Livraria Argumento do Leblon".

Homenagem

Heloisa Périsséusou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma grande amiga. Recetemente, Ingrid Guimarães completou 52 anos de vida e a atriz fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, Heloisa postou um vídeo recordando momentos da carreira de Ingrid, incluindo quando elas trabalharam juntas em vários projetos, e escreveu uma bela mensagem de aniversário para ela.

"Dia da minha irmã, minha marida, uma das pessoas mais especiais da minha vida!!! Ingrid, você é daqui do coração. Muitas felicidades, hoje e sempre!!! Te amo", declarou a artista na legenda da publicação. "Gente do céu. Toda uma vida juntas. Te amo", respondeu a aniversariante nos comentários.