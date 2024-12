Gustavo Mioto se diverte com aparência de Murilo Huff: 'Boneco de cera'

O cantor Gustavo Mioto acredita que o sertanejo Murilo Huff deve maneirar nos procedimentos estéticos e manda o recado ao amigo no Instagram

O cantor Gustavo Mioto decidiu aconselhar o sertanejo Murilo Huff após reparar no novo visual do artista. Nesta sexta-feira, 6, após o amigo compartilhar um vídeo falando sobre seu novo trabalho musical, o namorado da cantora Ana Castela disparou: "Murilo, vamos dar uma segurada nos procedimentos… eu achei q era teu boneco de cera já", escreveu.

O artista sertanejo levou o comentário na esportiva e respondeu Gustavo com bom humor: "Mano, não tenho culpa se nasci harmonizado".

Os seguidores também reagiram na publicação. "Gustavo, errado você não está (risos)", disse um. "É, concordo, já era tão lindo natural, pra que mexer e ficar com o rosto quadrado?", questionou outra. "Lindo", escreveu outra, saindo em defesa de Murilo.

Filho de Huff é fã de Ana Castela

Murilo lançou recentemente a música Peça Íntima, em parceria com Ana Castela, namorada de Gustavo. Em entrevista à Quem, ele falou sobre a canção que gravou com a boiadeira, que faz muito sucesso entre as crianças, inclusive com o seu filho, Leo, de 4 anos, de seu antigo relacionamento com Marília Mendonça (1995 - 2021).

"Lá em casa, acaba tocando de tudo. Sempre incentivo o Leo a ouvir música, mas o sertanejo acaba predominando. Quando toca Ana Castela, ele ama e canta junto. Mas vou contar, ele é meu maior fã, vi vira e mexe, ele pede para colocar a música do papai", contou o cantor, que atualmente namora a influenciadora e empresária Gabriela Versiani.

O clima de amizade entre ele e Mioto, aliado ao sucesso de suas músicas, só reforça o carisma e a conexão dos sertanejos com seu público.

