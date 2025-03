Gretchen compartilha emoção ao interpretar a si mesma em filme: 'Honrada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gretchen revelou mais detalhes de sua participação no filme O Melhor Amigo, que estreia dia 13 de março nos cinemas

No dia 13 de março, Gretchen (65) dá um novo passo em sua carreira profissional: a estreia em um filme cinematográfico. Em O Melhor Amigo, a cantora será responsável por dar vida a ela mesma, cantando suas músicas de sucesso, como Melô do Piripipi e Conga Conga. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre suas expectativas ao protagonizar uma produção audiovisual que irá circular por todo o Brasil.

"É uma sensação incrível, sabe? Eu já tinha feito algumas participações em filmes e novelas, mas agora, estar em um filme com uma história tão bacana, onde eu sou eu mesma, é uma honra! A preparação foi bem tranquila, ainda mais por estar interpretando a mim mesma (...) Fiquei surpresa e muito feliz!", admitiu.

"O filme tem uma história linda, com uma imagem espetacular, e toda a equipe foi maravilhosa. Fui muito bem recebida por todos. A intenção do filme era ter ícones dos anos 80 e fico muito honrada de ser considerada para representar essa época. Espero que o público consiga prestigiar nos cinemas, porque foi uma experiência incrível de fazer. Estou super ansiosa para conferir o resultado final. Não consegui ir à pré-estreia em São Paulo essa semana, mas estarei na de Fortaleza para prestigiar todo o elenco!", acrescentou.

A artista ainda teve o prazer de dividir cenas com grandes artistas, como Matheus Carrieri, Vinícius Teixeira, Diego Montez e muitos mais: "Foi maravilhoso! Além de mim, o filme conta com a participação de nomes importantes dos anos 1980, como Claudia Ohana e Matheus Carrieri. Achei muito legal tê-los no filme também. Gostei muito de contracenar com essa galera e o filme tem muitos jovens talentosos que, sem dúvida, ainda irão construir uma carreira linda!".

Além disso, Gretchen entregou quais são seus planos para o futuro e confirmou que está "super disposta para participar de mais filmes". A cantora confessou que o ano de 2025 será recheado de novidades em sua carreira profissional. "Nas próximas semanas, vou lançar o clipe da música 'Deixou de ser pra tu', que gravei nas últimas semanas em São Paulo, e o resultado ficou incrível. Além do clipe, podem esperar muito mais desse ano! Tenho certeza de que vai ser um ano de muita coisa boa!", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sessão Vitrine (@sessaovitrine)

Leia também: Gretchen revela quem levaria como dupla no BBB e resposta surpreende: 'Não tem como'