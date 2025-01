Grazi Massafera impressiona com abdômen trincado em primeiro treino do ano

A atriz Grazi Massafera, de 42 anos, celebra resultado do primeiro treino fitness de 2025 ao exibir boa forma em suas redes nesta sexta-feira, 3

A atriz e ex-BBBGrazi Massafera, de 42 anos, supreendeu os seus mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais ao compartilhar o resultado do primeiro treino fitness de 2025 nesta sexta-feira, 3. A famosa compartilhou a sua boa forma por meio de uma foto no espelho, publicada nos stories de seu perfil no Instagram. Na imagem, a artista aparece de top e short, exibindo o abdômen trincado: "Primeiro treino do ano check", escreveu na legenda.

Além de compartilhar seu progresso pessoal em suas redes sociais, Grazi se dedica a motivar seus seguidores a adotarem um estilo de vida mais ativo. A modelo mostra, com frequência, a sua rotina de exercícios para enfatizar a importância da prática de atividades físicas para o bem-estar.

Confira, abaixo, o registro publicado por Grazi no Instagram:

Grazi Massafera impressiona os seguidores ao mostrar resultado do primeiro treino fitness de 2025 - Foto: Reprodução/Instagram

Ator apontado como affair de Grazi Massafera reage a rumores de romance

Visto com frequência junto com Grazi Massafera, o ator João Villa decidiu acabar o mistério e se pronunciar a respeito dos rumores de que estaria vivendo um affair com a colega de profissão. Em entrevista recentemente ao jornal O Globo, o artista comentou sobre a repercussão do assunto, que tomou conta das redes sociais nos últimos tempos.

Recentemente, os dois realizaram uma viagem juntos para o Jalapão, no Tocantins. Foi justamente após as fotos do passeio viralizarem que os boatos de romance se iniciaram. Confira as fotos da viagem e do pronunciamento de João Villa!

