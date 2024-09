Grazi Massafera deixa tatuagem na costela à mostra ao posar de biquíni

Que arraso! Em novas fotos nas redes sociais, Grazi Massafera exibiu sua tatuagem na costela ao posar de biquíni: "Sextou"

Nesta sexta-feira, 20, Grazi Massafera arrancou suspiros dos internautas ao publicar um novo registro nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz exibiu uma linda tatuagem na costela ao posar com um biquíni preto estampado com flores.

"Do rolo de câmera… Sextou!", escreveu ela na legenda da publicação. A artista ainda completou o look praiano com um chapéu.

Nos comentários da postagem, os fãs e seguidores da famosa não economizaram nos elogios: "Seu cabelo ondulado é tudo pra mim", declarou um internauta. "Como pode ser tão linda assim?", elogiou outro. "Nossa tatuagem. Filhos do sol, alguns vieram para aprender e outros já são puro amor. Gratidão por me escolher para ressignifica-lá", escreveu a tatuadora e amiga de Grazi, Tatiana Alves.

Grazi Massafera choca os fãs com poses no yoga

Na noite do último dia 10, a atriz Grazi Massafera deixou os seguidores das redes sociais chocados ao compartilhar algumas fotos praticando yoga.

A artista tem o costume de postar cliques realizando alguns exercícios e sempre impressiona com sua elasticidade. Ela também chama atenção ao mostrar seu corpo defino e dessa vez, para realizar a atividade, Grazi surgiu usando uma regata e um shorts preto.

Além de sua beleza e boa forma, a famosa deixou os fãs completamente admirados ao realizar uma pose no yoga e nos comentários, os fãs reagiram. "Alongada", disse uma seguidora. "Gente do céu", escreveu outra. "Até agora sem entender a terceira foto", falou mais uma. "Mulher, a terceira foto foi doideira hein", comentou uma fã, bastante chocada. "A mulher elástica", afirmou outra. "Só não faço isso, Grazi, porque não tenho o short", brincou uma usuária.

