Grávida, Brunna Gonçalves fala sobre alimentação saudável: 'Baby maromber'

Esperando o primeiro filho com Ludmilla, Brunna Gonçalves contou nesta segunda-feira, 18, que sua alimentação mudou por causa da gestação

Nesta segunda-feira, 18, Brunna Gonçalves compartilhou com seus seguidores no perfil da rede social um momento de sua rotina. Acostumada a treinar antes da gestação, a ex-BBB está mantendo o ritmo de atividade física. Ela, que espera o primeiro filho com Ludmilla, postou uma foto com a mão na barriguinha dentro da academia e brincou com o fato do bebê estar participando dos exercícios.

"Baby maromber tá treinado (a)", escreveu a ex-BBB, que ainda não revelou o sexo do neném. Já em casa, Brunna voltou a falar com os seguidores sobre sua saúde. A influenciadora explicou que sua alimentação passou por uma mudança por causa da gestação.

Ao ver o almoço pronto, com direito a macarrão e frango à milanesa, ela detalhou que seu prato será sem farinha e fritura, pois está focada no desfile do Carnaval: "Estou focadíssima, depois que vi minha fantasia para o Carnaval, não tem como. Obviamente meu plano alimentar mudou, estou gestante. Não faço aquela dieta do ano passado para o Carnaval porque não tem como. Está tudo controlado e pesado para essa etapa nova, para não faltar nada para mim nem para o baby", explicou.

Foto: Reprodução / Instagram

Por que a barriga de grávida de Brunna Gonçalves tem ‘tanquinho’?

Mesmo com a barriga de grávida, a artista segue com os ‘gominhos' à mostra. Entenda como isso é possível: No passado, Brunna realizou o procedimento estético de lipoaspiração de alta definição, a LipoLAD, que é conhecida por ressaltar a definição dos músculos do abdômen.

Por causa disso, ela segue com o ‘tanquinho' à mostra durante a gestação. De acordo com a cirurgiã plástica Luiza Hassan, a gravidez pode impactar na aparência da lipoLAD por causa do aumento da barriga e o estiramento da pele, mas isso é algo que muda de acordo com o corpo da mulher.

“Durante a gravidez, o corpo passa por muitas mudanças, incluindo alteração da composição corporal, aumento do volume abdominal e retenção de líquido. Isso pode, conforme o avançar da gestação, alterar os resultados de uma cirurgia plástica, especialmente a Lipo HD”, contou ela.