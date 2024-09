Graciele Lacerda posa de biquíni e exibe barriguinha da gravidez

Esperando a primeira filha, fruto do relacionamento com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda posou de biquíni e exibiu a barriguinha da gravidez

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Recentemente, a famosa revelou que está à espera de Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo.

Neste domingo, 1º, a digital influencer aproveitou o dia ensolarado para curtir uma piscina. Em sua conta no Instagram, Graciele publicou algumas fotos em que aparece com um biquíni rosa, exibindo a barriguinha. A famosa ainda apostou em boné e óculos escuros para se proteger do sol.

"Nosso primeiro banho de sol!! Aliás, meu primeiro sol também no apartamento. Só a Clara para fazer eu usar a piscina de casa!! Pelo visto vamos usar e muito", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Zezé Di Camargo já é pai de Wanessa, de 41 anos, Camilla, de 38, e Igor, de 29, frutos do antigo casamento com Zilu Camargo.

Curiosidades sobre a gravidez

Graciele Lacerda, que está a espera da primeira filha, que se chamará Clara, descobriu o sexo da bebê em um chá revelação e se casou de surpresa com Zezé Di Camargo no mesmo dia. Em conversa com os seguidores do Instagram no último sábado, 31, e sanou algumas curiosidades sobre a gravidez

Ela contou que está com 21 semanas de gestação e engordou 10 quilos nesse período. Sobre o parto, disse não ter preferência pelo método, quer o que for mais seguro para si e para a bebê. A influenciadora nunca escondeu que tinha o desejo de ser mãe de uma menina, mas esclareceu que é proibido escolher o sexo do bebê no processo de fertilização in vitro.

"Ele [o médico] não escolheu o sexo, mesmo porque isso é proibido. Ele me perguntou quantos eu ia colocar. Como escolhi só um, fomos pela ordem de boa qualidade. Lá, os embriões têm classificações e, como eu estava mais preocupada em dar certo e saúde, pedi para colocar o melhor, sem saber o sexo", disse ela.

Além das curiosidades sobre a gravidez, a influenciadora digital também contou o que achou da surpresa no chá revelação. "Você gostou de ter se casado no chá revelação?", perguntou uma seguidora.

"Não era a forma que eu queria. Queria colocar um vestido lindo de noiva e sem barriga, mas do jeito que ele fez foi super emocionante e surpreendente, não tem como não gostar e amar", respondeu a esposa do sertanejo.