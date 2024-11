Gkay comenta sobre excesso de procedimentos: 'Pesei a mão'

Gkay comentou o motivo de ter retirado seus procedimentos estéticos e admitiu que pesou a mão a ponto de não se reconhecer mais

Gkayrefletiu sobre os procedimentos estéticos que fez ao longo da sua vida e até afirmou que em algum momento não se reconhecia mais até que decidiu desfazer alguns procedimentos.

"Foi outra mudança muito positiva porque acho que pesei muito a mão em procedimentos, nessas transformações. Até um ponto em que eu perdi minha identidade. Quando mais jovem, a gente vai fazendo as coisas sem ter muito cuidado. Hoje faço procedimentos, faço botox, laser, mas me vejo muito mais como eu sou", disse ela em entrevista para a Quem.

A famosa ainda afirmou que foi uma vítima da pressão estética. "Admiro muito mais a minha beleza do jeito que está sem um milhão de litros de ácido hialurônico, de preenchimento, mudança no rosto. Estou muito mais feliz assim, me reconheço muito mais. Cheguei em um ponto que nem me reconhecia mais. Acho que o público também aceita mais a gente quando vê que a gente está feliz. Ter feito a retirada desses procedimentos me deixou tão feliz que acho que consegui transmitir isso para o público. E acho que o público quer me ver cada vez mais feliz", contou.

Por fim, Gkay contou o motivo de ter passado por essa transformação de imagem. "Sempre falo para todo mundo que quando você muda, significa que você está chegando a novos tempos. Principalmente para mim, depois que cheguei nos 30 anos, falo que realmente é a idade que a gente começa a ter outras ideias, ver o mundo de outra forma. Acho que para mim essa transição foi muito importante. Ter feito essa mudança, trazido algo novo, é parte da minha personalidade. Vivo de renovação, de trazer coisas novas", concluiu.

Crise de choro

Recentemente, GKay deixou seus seguidores preocupados ao ter uma crise de choro durante uma live em suas redes sociais. Aos prantos, a influenciadora digital e humorista compartilhou um desabafo pesado e chegou a afirmar que sua vida "é um inferno", embora não tenha contextualizado o motivo.

Através de seu perfil no Instagram, Gessica abriu uma transmissão ao vivo de forma repentina apareceu chorando. Cerca de 5000 seguidores acompanhavam a live, quando a artista iniciou seu desabafo: “Eu estou aqui quieta e toda hora, toda hora… Eu não aguento mais! Minha vida é um inferno!”, a influenciadora digital afirmou com a voz trêmula.

Durante a transmissão, GKay chegou a receber mensagens de apoio de seus seguidores. Muitos seguidores questionaram o que havia acontecido e alertaram que a live poderia ser um pedido de socorro da influenciadora digital. No entanto, ela ignorou as mensagens, encerrou a transmissão e não voltou a se pronunciar sobre o assunto.

