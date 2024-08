Giulia Be dá detalhes da cerimônia de casamento com Conor Kennedy

Giulia Be está noiva de Conor Kennedy e mal pode esperar para o grande dia. A cantora revelou alguns detalhes da cerimônia

Recentemente, Giulia Be ficou noiva de Conor Kennedy e a cantora mal pode esperar pelo grande dia. A cerimônia principal acontecerá nos Estados Unidos, onde a família do noivo mora, mas o casal também pretende fazer alguns eventos no Brasil.

"Sim, estamos super animados com o planejamento do casamento. Também vamos realizar alguns eventos do casamento no Brasil. O Rio de Janeiro é o lugar mais lindo do mundo, minha cidade, existem partes de mim que só se revelam ao som daquele mar, e será um sonho apresentar pessoas que conheci ao longo dos últimos três anos para tantas que me conhecem há mais de vinte. Hyannisport é uma representação clássica do balneário estadunidense, e a praia carioca é o cartão-postal mais icônico do Brasil, então é o melhor dos dois mundos", contou a artista para a Quem.

O noivado teve não apenas repercussão no Brasil, mas também repercutiu nos Estados Unidos, já que Conor é sobrinho-neto de John F. Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos. Giulia comentou como o casal lida com a atenção da mídia sobre o relacionamento.

"Nos sentimos muito abençoados pela fase que estamos vivendo e sortudos por ter recebido tantas mensagens de amor e carinho. Certas coisas na vida devem permanecer entre quatro paredes, já outras, gritadas pelos quatro cantos do mundo", afirmou.

Vida de casada

Recentemente, Giulia Be anunciou seu noivado com Conor Kennedy. Após três anos de namoro, a cantora aceitou o pedido de casamento e está prestes a fazer parte de uma das famílias mais famosas do mundo. Antes de subir ao altar, ela já está experimentando a vida de casada e acaba de se mudar com o empresário para a nova casa nos Estados Unidos.

Inclusive, o novo endereço de Giulia e Conor foi o cenário perfeito para o pedido de casamento. Agora, com a aliança no dedo e cuidando de todos os detalhes da mudança e do casório, a cantora brasileira detalhou a nova fase em sua vida pessoal ao jornal Extra: "Estou muito animada com a casa nova!”, ela iniciou contando sobre seu conto de fadas na vida real.

“É um sonho de qualquer pessoa ter uma casa do zero para mobiliar juntos, foi o momento perfeito porque Conor me pediu em casamento no primeiro dia que pegamos as chaves. Já estamos vivendo uma vida de casados, é um momento incrível poder dividir tudo com a pessoa que mais amo", Giulia se derreteu ao falar sobre o noivo.

Aliás, a cantora precisou ficar ‘trancada’ com seu amado em casa e passou por um teste de convivência depois de contrair Covid-19: "Agora que estamos de quarentena, depois de testar positivo para Covid-19, podemos ver com calma como preparar a casa, uma semana lenta que se torna produtiva quando estamos juntos", ela falou sobre sua quarentena.