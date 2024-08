Fundação de George Clooney é declarada 'indesejável' e proibida na Rússia

A fundação criada pelo ator George Clooney e sua esposa, Amal Clooney, foi proibida na Rússia; instituição luta por justiça e igualdade

A fundação criada pelo ator americano George Clooney e sua esposa, a advogada Amal Clooney, em luta por justiça e igualdade, foi proibida na Rússia. A Procuradoria-Geral do país anunciou a decisão nesta segunda-feira, 19, após declarar a instituição como 'indesejável'.

De acordo com um trecho de um comunicado da Procuradoria, a 'Fundação Clooney para a Justiça', criada em 2016, "conduz um trabalho extensivo com o objetivo de desacreditar a Rússia, apoia ativamente falsos patriotas e membros de grupos terroristas e extremistas banidos".

"Sob a aparência de ideias humanitárias, estes 'combatentes pela justiça' (...) promovem iniciativas para iniciar ações criminais contra as principais autoridades russas. As atividades da ONG Fundação Clooney para a Justiça são declaradas indesejáveis no território de nosso país", completaram.

Em julho, o jornal russo 'The Moscow Times' também foi proibido. Além disso, em agosto, a Procuradoria-Geral russa declarou a fundação alemã 'Konrad Adenauer', que possui o objetivo de promover a democracia, também como 'indesejável'.

