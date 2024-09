Foto de nu frontal de Vera Fischer está à venda em São Paulo; veja

Uma foto de nu frontal de Vera Fischer capturada pelo fotógrafo Bob Wolfenson em dezembro de 1999 em Paris, está em exibição e à venda em São Paulo

No Instagram, ela compartilhou a imagem e relembrou a experiência de posar nua. "Esta semana começa a exposição “Instante Construído”. Nela estará à venda essa foto de um ensaio que fiz em dezembro de 1999, em Paris, com Bob Wolfenson. Um dia, em uma dedicatória, Bob escreveu me agradecendo por emprestar minha coragem e beleza ao seu trabalho", iniciou a famosa.

Em seguida, ela falou sobre o impacto de sua beleza em sua carreira. "Hoje, quero dizer que foi muito mais do que isso. Em dez, de cada dez entrevistas que dou, sou perguntada sobre o quanto minha beleza facilitou a minha trajetória. A 'beleza' nessas perguntas, sempre usada como um estranho sinônimo de carne. Não vejo homens respondendo a questionamentos dessa natureza", detalhou.

"Fiz e faço da minha beleza o que eu decido! Sou eu quem define minha trajetória. E o faço com acertos, erros e nenhum arrependimento. Amo essa foto porque nela, como toda mulher deve fazer, eu escolhi, porque quis, ser carne. Obrigada Bob Wolfenson por seus olhos e por topar essa aventura comigo", completou.

Nos comentários, os internautas elogiaram: "Icônica playboy da virada do milênio. Melhor ensaio sem a menor dúvida!", disse um. "Vera é verdadeira. Você é bela fisicamente, linda alma, culta, intelectual e faz o que tem que fazer. Muita luz na sua vida e linda sexta-feira fofa. Cheiro imenso pra você!!", escreveu outra. "Que legenda maravilhosa e empoderada!", escreveu uma terceira admiradora.

Veja a publicação:

Vera Fischer (Reprodução/Instagram)