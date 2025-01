Finalista de A Fazenda 16, Yuri Bonotto revela novos planos para 2025

Em entrevista à CARAS Brasil, Yuri Bonotto, terceiro colocado em A Fazenda 16, faz balanço sobre sua participação no reality e revela planos para 2025

Terceiro colocado de A Fazenda 16, reality show da Record, Yuri Bonotto (34) – que ficou nacionalmente conhecido como o bombeiro da Eliana – começou o ano de 2025 cheio de planos profissionais e pessoais. Em entrevista à CARAS Brasil, o modelo e influenciador digital fala, entre outras coisas, sobre sua participação no programa, conta que está com viagem marcada para visitar o campeão da temporada, o ator Sacha Bali (43), no Rio de Janeiro, e diz que seu foco agora é a família: ''Casamento dos sonhos e filho", revela.

Yuri inicia contando como foram as primeiras semanas pós-confinamento. O reality rural chegou ao fim em 19 de dezembro do ano passado. “Minhas primeiras semanas foram incríveis. Consegui ver o carinho do público comigo, viajei com minha família, consegui curtir meu estado e meus amigos”, conta o porto-alegrense, que faz uma balanço sobre sua experiência no programa apresentado por Adriane Galisteu (51). “Foi incrível!”, inicia.

“Reality show é algo que você está lá exposto e aberto para muitos julgamentos, mas, graças a Deus, nunca perdi minha essência e minha educação lá dentro. Aprendi a ter mais autocontrole e ouvir mais minha intuição. Esse ano vou colher muitos frutos, inclusive já estou: o carinho do público”, continua.

Assim que saiu o resultado de quem era o grande campeão de A Fazenda 16, houve um alvoroço nas redes sociais. Muita gente falou sobre manipulação. Para Yuri, isso não aconteceu: “Nunca houve manipulação, não. Acredito que a Record é uma emissora muito séria. O que aconteceu foi que os votos foram divididos entre eu, Sasha e Gui, mas fiquei feliz com o terceiro também, porque foram três meses e 24 participantes e não foi fácil estar lá, foi uma grande superação”.

O modelo lista os pontos positivo e negativo de participar de um reality show. “Ponto positivo é você aprender a ter equilíbrio emocional, e não perder a nossa essência e nem a nossa fé nunca. Já o ponto negativo são as brigas, as pessoas te apontando com coisas que você não é, e ficar longe da família”, ressalta.

O ex-Fazenda garante que não participaria novamente de um reality. “Não participaria, foi muito intenso (risos). Ficamos em estado de estresse quase sempre, praticamente. Sem falar que longe da minha família, com pessoas que eu não conheço e tendo que ouvir coisas que nunca ouvi na vida sobre mim”, salienta Yuri, acrescentando que tem participante que não quer ver nunca mais.

“Não quero contato com ninguém, não. A não ser com o G4 mesmo (Sacha, Luana Targinno, Gui Vieira e Yuri). Tive boa convivência com algumas pessoas lá dentro, que não eram do nosso grupo, mas amizades de verdade aqui fora, só quero com quem eu tive total entrega lá dentro. E lá dentro, chegou uma hora, que era praticamente toda casa contra nós, o G4. Pessoas nos apontando com mau caráter, e como pessoas ruins”, confessa.

REENCONTRO COM SACHA BALI NO RIO

Após o fim do reality rural, o modelo se encontrou com os amigos Luana, Gui e Sacha apenas no programa A Hora do Faro. Porém, ele tem uma viagem marcada para o Rio de Janeiro na próxima semana. O famoso G4 vai se reuniar para se diver e colocar o papo em dia. “Por conta das festas de final de ano, cada um passou em um lugar, mas no próximo dia 15 (de janeiro) vamos para o Rio visitar o Sasha e nos encontrar lá para fazer muitos conteúdos e matar a saudade. Vamos fazer um tour pelo Rio e o nosso guia vai ser o Sasha (risos)”, fala, animado.

O Réveillon de Yuri foi especial e ele conta: “Fui para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e depois para São Borja visitar nossa família (minha e da minha esposa ). Fui até a Argentina também. Passei como queria, foi muito especial. Depois que sai do reality, comecei a dar mais importância as coisas mais simples da vida”.

PLANOS E DESEJOS PARA 2025

Início de 2025. Momento de renovar a fé e a esperança, e realizar os maiores desejos para o novo ano. “Quero fazer um curso de teatro, focar na rede social para começar a trabalhar mais como digital influencer; e tenho projetos que ainda não posso falar muito. Tenho projeto como DJ, pois amo música e amo animar as pessoas”, entrega Yuri Bonotto.

Casado com a atriz e apresentadora Leoni Escobar, o modelo também tem muitos sonhos para realizar com a amada, e está determinado. “Desejo comprar minha casa própria, fazer o casamento dos meus sonhos com minha esposa, viajar muito para lugares que ainda não conheço e fazer o nosso primeiro filho, que até ano que vem queremos ter! Espero que seja um ano que eu colha o que plantei em 2024”, finaliza o ex-Fazenda.

