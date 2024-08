Filho do Gugu brinca com Ratinho em salão de Jassa, cabeleireiro de Silvio Santos

Filho mais velho de Gugu, João Augusto Liberato brincou de cortar o cabelo de Ratinho no salão de Jassa e internautas reagem: "Cópia do pai"

Nesta segunda-feira, 20, João Augusto Liberato, filho mais velho de Gugu, divertiu os internautas ao ser fotografado em momento de descontração enquanto brincava de cortar o cabelo do apresentador Ratinho no salão de beleza do Jassa, em São Paulo. O cabeleireiro, que ficou conhecido por cuidar das madeixas de Silvio Santos, compartilhou o momento nas redes sociais.

"Filho do Gugu cortando o cabelo do Ratinho", disse Jassa em seu perfil oficial no Instagram. "Essa ficou boa (risos). Sempre bom te ver, Jassa", comentou João em resposta.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a semelhança do jovem com o pai. Vale lembrar que o apresentador faleceu em 2019, após um acidente doméstico nos Estados Unidos.

"Lindo, ele é o clone do pai dele", comentou uma seguidora. "João Augusto, sucessor de seu pai, herdou o bom caráter de Gugu", elogiou outra. "Ele é a cópia do pai, muito lindo", ressaltou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jassa Santos (@jassajj)

Filho de Gugu revela foto mais recente que tem com o pai

O filho mais velho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, resgatou uma das últimas fotos que tirou com o pai, antes dele falecer no final de 2019 depois de um acidente na casa da família nos EUA. No dia 27 de julho, o jovem exibiu o registro inédito.

Nos bastidores de um dos programas que o comunicador comandava na Record TV, o Power Couple Brasil, João surgiu sorridente e abraçando o pai. "Uma das fotos mais recentes que eu tenho com meu pai", contou o garoto.

O herdeiro de Gugu Liberato com Rose Miriam ainda aproveitou a lembrança para fazer um breve desabafo sobre a saudade que sente do falecido. "Faz muita falta", disse o jovem, que defende o cumprimento do testamento deixado por ele.