Filho de Tom Hanks celebra dois anos longe das drogas: 'A vida é boa'

Chet Hanks, filho de Tom Hanks e Rita Wilson, celebrou o fato de estar há dois anos longe das drogas. O jovem de 34 anos passou por momentos bem graves

Chet Hanks, filho de Tom Hanks e Rita Wilson, está celebrando uma importante conquista pessoal. O jovem de 34 anos completou dois anos longe das drogas, conforme ele disse durante o programa The Surreal Life.

"Há dois anos, eu estava saindo de uma farra de cocaína de três dias", disse ele, que também relembrou o quanto a situação lhe fez mal. "Perdi 12 kg em três dias, então minha doença é grave. Não é bonito”, completou.

Foi nesse momento que Chet decidiu se internar em uma clínica de reabilitação para evitar um destino trágico. "Se eu não mudasse a minha vida de uma forma drástica, algo muito ruim ia acontecer e que minha vida poderia muito bem acabar”. Agora, dois anos após tomar essa decisão, o rapaz vê a vida de uma outra forma. “A vida é boa. Deus é ótimo. Isso é tudo que tenho a dizer”.

Além de Chet, Tom Hanks e Rita Wilson também são pais de Truman, de 28 anos. O ator também tem Colin, de 46 anos, e Elizabeth, de 42, frutos do seu relacionamento com Samantha Lewes.

Assalto

O ator Tom Hanks e a esposa, a cantora Rita Wilson, passaram por um grande susto recentemente. De acordo com a revista americana OK! Magazine, a mansão do casal, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi invadida por uma quadrilha 'especializada em roubo de casas de famosos e pessoas ricas'.

Ainda segundo informações do veículo internacional, os ladrões levaram alguns pertences dos artistas e deixaram 'rastros do crime' como vidros da casa quebrados. Vale ressaltar que Tom Hanks e a esposa não estavam no imóvel durante a invasão. Os investigadores afirmam que os assaltantes teriam confirmado a ausência dos moradores na casa por meio das redes sociais.

Isso porque, de acordo com as autoridades, os criminosos acompanham a rotina de famosos por meio da internet e, assim, conseguem saber quando estão fora de casa. Apesar da presença de alarmes no local, os invasores não foram pegos. Até o momento, não foi revelado o prejuízo do casal e nem quais pertences foram levados.