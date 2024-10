Filho de Helena Ranaldi faz sucesso na web com foto sem camisa

Pedro Waddington, filho de Helena Ranaldi, fez sucesso no web ao postar uma foto sem camisa e recebeu inúmeros elogios dos seguidores

Em sua conta no Instagram, Pedro Waddington, filho de Helena Ranaldi e Ricardo Waddington, chamou a atenção ao postar novas fotos.

O rapaz de 26 anos compartilhou algumas fotos em que aparece sem camisa curtindo uma praia de Alagoas. Não demorou muito para que a publicação recebesse inúmeros comentários. "Não sei nem o que dizer", escreveu uma internauta. "Uma pintura. Lindíssimo", escreveu outra. "Você é um homem muito bonito", elogiou uma terceira.

Porém, para quem se impressionou com a beleza do jovem, saiba que ele é comprometido. Pedro namora a modelo alagoana Luiza Camargo.

Pedro Waddington fez teste para o remake da novela Vale Tudo, da Rede Globo. Ele é um dos favoritos para o papel de Thiago Roitman, interpretado na primeira versão por Fábio Villa Verde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Waddington (@pedro_waddington)

Casada?

A atriz Helena Ranaldi surpreendeu ao comentar sobre o seu relacionamento com o ator Daniel Alvim. Discreta com a vida pessoal, ela contou que eles já são casados no civil e relembrou quando eles se conheceram.

Em uma participação no podcast Embrulha Sem Roteiro, a artista contou que eles se conheceram em 2015 e logo começaram o relacionamento amoroso. “Fiquei 20 anos morando no Rio. Quando eu voltei para São Paulo, foi quando a gente começou a namorar. A gente casou, não sei se as pessoas sabem, mas a gente é casado. A gente é amigado, vai”, brincou ela.

Daniel também estava na atração e contou que eles se casaram no civil. “A gente foi no cartório”, disse ele. E ela completou: “Ah, é verdade. Só que a gente falou, desde aquela época, sei lá quando foi isso, que íamos fazer uma festa. Só que até hoje a festa não saiu”.

Helena Ranaldi já foi casada com o diretor Ricardo Waddington entre 1994 e 2004, com quem teve um filho, Pedro, de 26 anos.