Filho de Emilio Surita já revelou que pai não o aceitou: ‘Mandou embora de casa’

Antiga declaração do jovem Eric Surita sobre o pai, Emilio Surita, volta à tona após polêmica com o radialista

Nesta semana, o radialista e apresentador Emilio Surita viu o seu nome ser envolvido em uma polêmica após falar sobre o jornalista Marcelo Cosme em seu programa de TV. Ele imitou os trejeitos do profissional e seu gesto foi visto como preconceituoso na internet. Com toda a repercussão, os internautas recuperaram uma história familiar de Surita.

Os internautas relembrar que Eric Surita, filho de Emilio, já contou que foi expulso de casa pelo pai após revelar sua orientação sexual. A revela foi feita no programa Stand Up, da Jovem Pan, em 2020. “Eu vou relatar uma experiência pessoal que realmente eu pensei muito antes de falar isso. Pai, você se lembra quando eu assumi a minha bissexualidade, você me mandou embora de casa, eu tive de passar dois anos fora de casa que ele não aceitou”, contou.

Depois da repercussão do assunto, o jovem compartilhou uma declaração nas redes sociais para contar que não iria entrar em detalhes. "Estive esperando o clima de fofoca abaixar para me pronunciar a respeito das declarações que fiz no programa Stand Up Jovem Pan, para tratar o tema com seriedade que merece. Apesar do contexto de bom humor com os parceiros Maurício Meirelles e Renato Albani, acabei fazendo uma declaração pessoal sobre a minha orientação sexual frente a uma situação comum nas famílias da nossa sociedade – a expulsão de filhos devido as suas respectivas orientações sexuais. É importante sim o assunto ser debatido publicamente para o nosso desenvolvimento sociocultural e para que certos "valores" sejam repensados por todos nós. Sei o quão complicado é para os jovens assumirem um padrão comportamental do qual não corresponde ao tradicional frente a outras gerações. Tenho total consciência também dos abalos psicológicos e consequências sociais que isso vem a causar. Decidi não conceder nenhuma entrevista pois o tema deve ser abordado com argumentossociológicos e comportamentais mais embasados do que os meus", contou.