Filha de Fátima Bernardes divide momento romântico com o namorado: 'Amor'

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer se derreteu ao registrar um momento especial ao lado do namorado

Filha dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, Beatriz Bonemer usou as redes sociais para compartilhar um novo clique ao lado do namorado, Caio Freitas. Na tarde desta terça-feira, 24, a jovem publicou uma foto romântica do companheiro tirada especialmente por ela.

Na imagem, Bia Bonemer aparece em um cenário paradisíaco com o namorado. Deitados um ao lado do outro em frente ao mar, ela aproveitou para registrá-lo sorrindo para a câmera.

A herdeira de Fátima Bernardes ainda compartilhou um clique do momento em que fotografou Caio. Amigos do casal foram responsáveis por registrar a 'foto da foto'. "Amor capturado", derreteu-se ela na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram o casal. "Que bonitos!", escreveu uma seguidora. "Tão lindos, tão fofuxos", disse outra. "Sorriso de apaixonado", observou uma terceira.

Vale lembrar que Beatriz Bonemer assumiu publicamente a relação com Caio Freitas em dezembro do ano passado, quando publicou a primeira foto com o instrutor de voo. Na ocasião, a herdeira dos famosos celebrava 1 mês de namoro.

Fátima e William Bonner foram casados por 26 anos e também são pais de Vínicius e Laura - gêmeos de Bia. Atualmente, ambos vivem outros relacionamentos.

Fátima Bernardes curte Rock In Rio com Túlio Gadêlha, filha e genro

Nos últimos dias, Fátima Bernardes aproveitou o tempo livre para curtir o Rock In Rio, no Rio de Janeiro. O festival conta com shows de Ed Sheeran, Joss Stone, Jão, entre outros.

A jornalista estava acompanhada pelo namorado Túlio Gadêlha e eles fizeram questão de posar para os fotógrafos presentes no local. O casal até mesmo trocou beijos na frente das câmeras.

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, também marcou presença no evento e posou com o namorado Caio Freitas; confira os registros!