Fih e Edu, do canal Diva Depressão, estão separados? Casal se pronuncia

Rumores de que a união entre os youtubers Fih e Edu, do Diva Depressão, teria chegado ao fim após 15 anos repercutiu na web; entenda

Os nomes de Felipe Oliveira e Eduardo Camargo, mais conhecidos como Fih e Edu, ficaram entre os assuntos mais comentados da web nos últimos dias após uma página no Instagram revelar que o casal teria rompido a relação. Juntos há 15 anos, os dois possuem um canal no YouTube chamado 'Diva Depressão' com mais de 3 milhões de inscritos.

De acordo com o perfil em questão, Fih e Edu estariam enfrentando uma crise no relacionamento. No entanto, em uma tentativa de manter a união, os youtubers resolveram abrir a relação para continuarem juntos. A página ainda informava que nem a decisão teria ajudado a contornar a situação.

Após os rumores de uma possível separação do casal 'Diva Depressão' ganharem grandes proporções na internet, Fih rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito do assunto. Em conversa com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Fih negou as informações e garantiu que a união segue firme e forte.

"Não rompemos, não. Pelo amor de Deus! Seguimos aqui juntos. Obrigado por ter entrado em contato. Inclusive, falamos recentemente que vamos nos casar neste ano. A gente não entendeu de onde isso [boato] veio", esclareceu o youtuber.

Quem são Fih e Edu?

Além de grandes parceiros de vida, Fih e Edu dividem a mesma rotina de trabalho há alguns anos. Donos do badalado canal 'Diva Depressão' no YouTube, o casal já acumula mais de 3 milhões de seguidores só na plataforma de vídeos.

No canal, os dois costumam publicar conteúdos divertidos como curiosidades, comentários sobre as últimas fofocas das celebridades, reality show e, às vezes, ainda resgatam registros clássicos da TV no quadro 'NostalDiva'.

Além disso, Fih e Edu criaram o reality show 'Corrida das Blogueiras', exibido atualmente no canal DiaTV.