Fátima Bernardes celebra encontro com os trigêmeos em Paris: "Bom demais"

"Estava morrendo de saudade", disse a jornalista Fátima Bernardes ao surgir ao lado dos três filhos, Beatriz, Laura e Vinícius, em Paris

Fátima Bernardes usou as redes sociais para mostrar que conseguiu reunir a família. A jornalista está em Paris, na França, para cobrir os Jogos Olímpicos e encantou os seguidores ao surgir ao lado dos trigêmeos.

Ao postar as fotos ao lado de Beatriz, Laura e Vinícius, que estão com 26 anos, a apresentadora contou que a última vez que eles estiveram juntos foi no último Natal. Além dos herdeiros, Fátima também está acompanhada de Caio Freitas, o namorado de Beatriz, e de Thalita Martins, namorada de Vinícius. Na outra imagem, eles aparecem ao lado de alguns amigos.

"Depois de um dia de muito trabalho, pausa pra reunir meus três filhos e amigos pra jantar. Desde o Natal que eu não conseguia estar com meu trio juntinho. Bom demais. Estava morrendo de saudade", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A postagem recebeu vários elogios. "Seu coração deve estar transbordando amor", disse uma seguidora. "Que delícia", escreveu outra. "Que Deus abençoe sempre essa família maravilhosa", falou uma fã.

Confira:

Fátima Bernardes desabafa sobre dificuldade com o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes escreveu uma declaração para o namorado, o político Túlio Gadêlha, com um pouco de desabafo. A famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e relembrou alguns registros com o amado em momentos especiais.

Juntinhos, eles apareceram radiantes curtindo a companhia um do outro e foi então que a jornalista contou que, nos últimos tempos, eles estão se encontrando menos por conta do trabalho. Com um canal no YouTube e outros projetos, a comunicadora tem uma vida agitada e Túlio Gadêlha também, já que ele segue no meio da política como deputado.

"O #TBT de hoje é todo dele que logo me conquistou. Nosso ano tem sido com muito menos encontros do que gostaríamos. O trabalho nem sempre deixa a gente estar juntos. Mas o que é missão, não se discute", desabafou sobre a circunstância. Confira o post completo!