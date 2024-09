Fabiana Justus desabafa sobre ano difícil: 'Intenso'

Fabiana Justus republicou um post em suas redes sociais e relembrou que seu ano de 2024 até o momento foi repleto de desafios e superação

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A empresária descobriu que estava com leucemia em janeiro deste ano e passou por um transplante de medula alguns meses depois. Atualmente, a doença está em remissão.

Nesta quinta-feira, 5, a famosa republicou o post de uma internauta em seu Instagram Stories, que dizia sobre 2024 não ter sido um ano fácil. "Que 2024 doido, meu Deus. Queria abraçar a minha eu de janeiro bem forte e dizer 'se prepare, minha filha. Bote um capacete, uma joelheira. Vai ser intenso'", dizia a publicação.

Na legenda, Fabiana colocou um emoji de sorriso com os olhos cheios de lágrimas, mostrando felicidade por ter vencido todos os desafios.

Novo passo do tratamento

A influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha do empresário Roberto Justus, contou uma novidade em seu tratamento contra o câncer. Ela está na fase da remissão após o transplante de medula óssea há alguns meses e contou que sua rotina está caminhando para a normalidade.

Nos stories do Instagram, a estrela disse que poderá reduzir os medicamentos em breve, de acordo com os resultados dos próximos exames, e está contente com isso.

"O plano dos próximos dias, no próximo mês, é eu fazer mais uma vez aquele exame mielograma, que eu faço e seu Deus quiser vai estar tudo zerado como estava no último. Aí, ele vai começar a desmamar do imunossupressor, que eu tomo. É justamente o remédio que deixa minha imunidade mais baixa. Eu tinha explicado para vocês que eles abaixam a imunidade depois do transplante justamente para a medula nova não estranhar o corpo que está e não atacar partes do corpo, porque a medula, queira ou não, é um sistema de defesa do corpo. E essa medula nova entra em um corpo novo e fica: ‘opa, onde eu estou?’. Então eu tomo imunossupressor para não acontecer essa briga”, disse ela.

E completou: "Estou muito animada para esse momento começar a acontecer, de diminuir o imunossupressor, porque é quando eu vou começar a poder sair mais, obviamente de máscara. A vida já está começando a retomar, depois que isso acontecer vai retomar mais ainda. Estou animada com esse mês, setembro, mês do meu aniversário”.