Fabiana Justus adere a novo penteado e brinca sobre crescimento do cabelo

Fabiana Justus fez questão de registrar o crescimento do cabelo nas redes sociais e brincou ao contar que já aderiu a um novo penteado

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha todas as etapas do seu tratamento contra a leucemia. A empresária foi diagnosticada com a doença em janeiro deste ano e resolveu raspar o cabelo em fevereiro, quando percebeu que os fios cairiam com a quimioterapia.

Nesta quarta-feira, 21, a famosa mostrou em seu Instagram Stories que o seu cabelo já cresceu tanto que dá até para fazer penteado. "E meu cabelo, gente, que agora está espetadinho assim e eu gosto dele espetadinho. Eu faço assim para ele ficar mais espetado. E a lateral eu passo água para ficar bem grudadinha. Logo logo eu vou ter que cortar o cabelo, hein? Estou brincando", disse ela aos risos.

Em seguida, Fabiana contou que acha o penteado moicano bem estiloso. "Aqui em cima eu gosto de deixar meio moicano porque eu tenho achado estiloso. Vamos vendo como ele vai nascer, porque ainda estou achando uma incógnita", concluiu.

Festa

Na última segunda-feira, 19, Fabiana Justus encantou seus seguidores ao compartilhar as fotos da primeira festa de aniversário de seu filho, Luigi, fruto de seu casamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona. Em suas redes sociais, a influenciadora digital exibiu o capricho na decoração e outros detalhes que tornaram a celebração única.

Em seu perfil no Instagram, a empresária compartilhou um álbum de fotos da festa intimista, realizada em um buffet com temática de galpão. Na capa do álbum, ela publicou uma foto fofíssima com o filho caçula e o marido. Em seguida, a influenciadora acrescentou registros com suas filhas mais velhas, Sienna e Chiara, gêmeas de cinco anos.

Aliás, Fabiana mostrou que coordenou os looks de todos os herdeiros, que usaram roupas personalizadas para combinar com a temática da festa: Mickey Vintage. A influenciadora também entrou no clima com uma camiseta temática do personagem e orelhinhas fofas na cor marrom, que ganhou destaque na decoração.

Para concluir o álbum, Fabiana mostrou um painel personalizado com o tema vintage e o nome do bebê. Além disso, ela encomendou muitos docinhos finos e um bolo de três andares com a mesma temática. Por fim, a influenciadora mostrou que contratou personagens para a recreação e se divertiu com as crianças brinquedos do espaço.

Na legenda, Fabi celebrou o evento, que contou com poucos convidados, já que ela segue em tratamento contra leucemia: “Um ano do meu bebê feliz!!! Que alegria poder comemorar com a minha família! Me tornei uma criança de novo! Literalmente! Obrigada Deus por tantas bençãos!”, ela comemorou e recebeu muitos elogios nos comentários.